ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στον alpha, στην εκπομπή «alpha Καλημέρα», «όπως κατήγγειλε η Βρετανίδα μητέρα, ο Τούρκος πρώην σύντροφός της εισέβαλε βίαια στην κατοικία όπου διέμενε, την χτύπησε και της άρπαξε το παιδί»

Στην προσπάθειά της να αποτρέψει την αρπαγή, ακολούθησε έντονη συμπλοκή, με αποτέλεσμα μητέρα, πατέρας και παιδί να πέσουν μέσα στην πισίνα του σπιτιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να την κρατήσει κάτω από το νερό να την πνίξει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, φέροντας χτυπήματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της»

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι είχε εγκαταστήσει την εφαρμογή «Ελπίς» για θύματα βίας, ωστόσο δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει το κουμπί έκτακτης ανάγκης λόγω του αιφνιδιασμού.

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό ενοικιαζόμενου οχήματος στη Λάρνακα, κοντά στο οδόφραγμα Περγάμους, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή του πατέρα προς τα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος, ανέβασε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα μαζί με το παιδί, γράφοντας: «Κανείς πλέον δεν μπορεί να μου πάρει το παιδί μου. Ο μικρός μου πρίγκιπας γύρισε σπίτι».

Για την υπόθεση συνελήφθη 53χρονος, ο οποίος φέρεται να βοήθησε στη διαφυγή, ενώ οι κυπριακές αρχές βρίσκονται σε επαφή με τη Δικοινοτική Επιτροπή για την επιστροφή του παιδιού.

