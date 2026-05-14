ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα

 14.05.2026 - 08:47
Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις γύρω από την αρπαγή δίχρονου παιδιού από σπίτι στην επαρχία Λεμεσού, με την Αστυνομία να έχει ήδη περάσει χειροπέδες σε ένα πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στον alpha, στην εκπομπή «alpha Καλημέρα», «όπως κατήγγειλε η Βρετανίδα μητέρα, ο Τούρκος πρώην σύντροφός της εισέβαλε βίαια στην κατοικία όπου διέμενε, την χτύπησε και της άρπαξε το παιδί»

Στην προσπάθειά της να αποτρέψει την αρπαγή, ακολούθησε έντονη συμπλοκή, με αποτέλεσμα μητέρα, πατέρας και παιδί να πέσουν μέσα στην πισίνα του σπιτιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να την κρατήσει κάτω από το νερό να την πνίξει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, φέροντας χτυπήματα στο κεφάλι και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της»

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι είχε εγκαταστήσει την εφαρμογή «Ελπίς» για θύματα βίας, ωστόσο δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει το κουμπί έκτακτης ανάγκης λόγω του αιφνιδιασμού.

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό ενοικιαζόμενου οχήματος στη Λάρνακα, κοντά στο οδόφραγμα Περγάμους, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή του πατέρα προς τα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος, ανέβασε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα μαζί με το παιδί, γράφοντας: «Κανείς πλέον δεν μπορεί να μου πάρει το παιδί μου. Ο μικρός μου πρίγκιπας γύρισε σπίτι».

Για την υπόθεση συνελήφθη 53χρονος, ο οποίος φέρεται να βοήθησε στη διαφυγή, ενώ οι κυπριακές αρχές βρίσκονται σε επαφή με τη Δικοινοτική Επιτροπή για την επιστροφή του παιδιού.

Δείτε το απόσπασμα:

Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

Δέκα ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό μυρίζει ήδη… μπαρούτι. Οι βουλευτικές εκλογές δεν εξελίσσονται πλέον μόνο σε μάχη ποσοστών και εδρών, αλλά σε ένα σύνθετο πολιτικό θρίλερ εξουσίας, συμμαχιών και παρασκηνίου, με το βλέμμα πολλών να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα και κυρίως στη μάχη για την Προεδρία της Βουλής.

Ιστορική ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων: Πρώτη προσφώνηση Κύπριου Προέδρου μετά από 16 χρόνια

Βουλευτικές Εκλογές: Αποχωρήσεις και διαγραφές στην τελική ευθεία για τις κάλπες - Ποιοι απομακρύνθηκαν και ποιοι αποσύρθηκαν

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Κλείνει η «ψαλίδα» ΔΗΣΥ–ΑΚΕΛ - Σταθερά τρίτο το ΕΛΑΜ, πέφτει ο Φειδίας

ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα

Σε κινητοποίηση οι Αρχές: Στις φλόγες σωματείο στη Λακατάμια – Εκτεταμένες ζημιές

«Μόνιμος γάρος»: Κίνδυνος για ατύχημα - Άφησαν διπλοκάμπινο πάνω σε πεζοδρόμιο και μάλιστα σε στροφή – Δείτε φωτογραφία

ΑΠΟΕΛ: Το προφίλ του Κύπριου υποψήφιου επενδυτή - Πού δραστηριοποιείται και τα τεράστια funds που διαχειρίζεται

