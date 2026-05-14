ΒΙΝΤΕΟ: Δύο σοβαρά τροχαία «πάγωσαν» την κυκλοφορία της Αγίας Νάπας – Ενεπλάκησαν αυτοκίνητα, βαν και τετράτροχη

Τα διαδοχικά περιστατικά, που σημειώθηκαν σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες αρτηρίες της Αγίας Νάπας, προκάλεσαν έντονη ανησυχία για την οδική ασφάλεια.

​Η αρχή του «κακού» έγινε λίγα λεπτά μετά τις δύο το μεσημέρι, όταν αυτοκίνητο και ημιφορτηγό συγκρούστηκαν σφοδρά στο ύψος του Pavlo Napa. Η σύγκρουση, που φαίνεται να προκλήθηκε από απόπειρα στροφής εντός του οδοστρώματος, ήταν τόσο έντονη που άφησε και τα δύο οχήματα με σοβαρές υλικές ζημιές στα μπροστινά τους μέρη. Για αρκετή ώρα, η κυκλοφορία διεξαγόταν μετ’ εμποδίων, με τους οδηγούς να επιχειρούν ελιγμούς ανάμεσα στα συντρίμμια για να συνεχίσουν την πορεία τους.

​Μόλις δύο ώρες αργότερα, γύρω στις 16:00, σήμανε νέος συναγερμός. Όχημα ενεπλάκη σε σύγκρουση με τετράτροχη μοτοσικλέτα, με το σκηνικό να προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. Το ατύχημα σημειώθηκε ακριβώς δίπλα σε διάβαση πεζών και ζώνη επιβράδυνσης, σε ένα σημείο όπου η προσοχή των οδηγών θεωρείται εκ των ουκ άνευ. Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η τετράτροχη κατέληξε πίσω από το όχημα παραμένουν υπό διερεύνηση, το περιστατικό υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της αυξημένης κίνησης σε σημεία όπου συνυπάρχουν αυτοκίνητα, ενοικιαζόμενα οχήματα και πεζοί.