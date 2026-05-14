Θρίλερ στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 53χρονο για την αρπαγή παιδιού – Ποιος ο ρόλος του
 14.05.2026 - 07:32
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την πολύκροτη υπόθεση αρπαγής ανηλίκου που συγκλόνισε τη Λεμεσό την Τετάρτη 13 Μαΐου, με τις διωκτικές αρχές να προχωρούν αργά το βράδυ στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα.

Ο συλληφθείς φέρεται να είναι το πρόσωπο που λειτούργησε ως ο «συνδετικός κρίκος» και άμεσος συνεργός του 29χρονου Τουρκοκύπριου πατέρα.

​Ο πατέρας φαίνεται πως είχε οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια το σχέδιό του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 29χρονος εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενο σημείο και επιβιβάστηκε σε λευκό όχημα ενοικιάσεως, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο 53χρονος. Οι δύο άνδρες μετέβησαν στην κοινότητα Μανδριά, όπου ο πατέρας άρπαξε δια της βίας το δίχρονο αγοράκι, πριν εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

​Η υπόθεση πήρε ακόμα πιο προκλητική τροπή όταν λίγες ώρες αργότερα ο καταζητούμενος πατέρας ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος μαζί με το παιδί μέσα σε αυτοκίνητο. Οι αρχές εκτιμούν ότι το οπτικό υλικό έχει ληφθεί στα κατεχόμενα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο δράστης κατάφερε να διαφύγει άμεσα από τη Δημοκρατία.

Ήδη έχει ενημερωθεί η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα, ενώ εναντίον του 29χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025 για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Δέκα ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό μυρίζει ήδη… μπαρούτι. Οι βουλευτικές εκλογές δεν εξελίσσονται πλέον μόνο σε μάχη ποσοστών και εδρών, αλλά σε ένα σύνθετο πολιτικό θρίλερ εξουσίας, συμμαχιών και παρασκηνίου, με το βλέμμα πολλών να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα και κυρίως στη μάχη για την Προεδρία της Βουλής.

