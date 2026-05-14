Θρίλερ στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 53χρονο για την αρπαγή παιδιού – Ποιος ο ρόλος του

Ο συλληφθείς φέρεται να είναι το πρόσωπο που λειτούργησε ως ο «συνδετικός κρίκος» και άμεσος συνεργός του 29χρονου Τουρκοκύπριου πατέρα.

​Ο πατέρας φαίνεται πως είχε οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια το σχέδιό του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 29χρονος εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές από μη ελεγχόμενο σημείο και επιβιβάστηκε σε λευκό όχημα ενοικιάσεως, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ο 53χρονος. Οι δύο άνδρες μετέβησαν στην κοινότητα Μανδριά, όπου ο πατέρας άρπαξε δια της βίας το δίχρονο αγοράκι, πριν εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

​Η υπόθεση πήρε ακόμα πιο προκλητική τροπή όταν λίγες ώρες αργότερα ο καταζητούμενος πατέρας ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος μαζί με το παιδί μέσα σε αυτοκίνητο. Οι αρχές εκτιμούν ότι το οπτικό υλικό έχει ληφθεί στα κατεχόμενα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο δράστης κατάφερε να διαφύγει άμεσα από τη Δημοκρατία.

Ήδη έχει ενημερωθεί η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα, ενώ εναντίον του 29χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025 για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.