Η ακραία πλευρά της ιαπωνικής pop κουλτούρας: Καλλιτέχνης αφήνει τους θαυμαστές της να μυρίζουν τις μασχάλες της
Η ακραία πλευρά της ιαπωνικής pop κουλτούρας: Καλλιτέχνης αφήνει τους θαυμαστές της να μυρίζουν τις μασχάλες της

Η ακραία πλευρά της ιαπωνικής pop κουλτούρας: Καλλιτέχνης αφήνει τους θαυμαστές της να μυρίζουν τις μασχάλες της

Ιαπωνικό είδωλο (τύπος καλλιτέχνη/διασκεδαστή στην ιαπωνική ποπ κουλτούρα) προκαλεί αντιδράσεις επειδή αφήνει τους θαυμαστές της να μυρίζουν τις μασχάλες της μετά τις συναυλίες.

Η βιομηχανία των ειδώλων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ιαπωνικής κουλτούρας ψυχαγωγίας, με τις εταιρείες να επενδύουν τεράστιους πόρους στη σύσφιξη των σχέσεων με τους θαυμαστές.

Ωστόσο, ο σκληρός ανταγωνισμός ανάμεσα σε χιλιάδες καλλιτέχνες οδηγεί ορισμένους σε ακραίες πρακτικές για να ξεχωρίσουν και να διατηρήσουν το κοινό τους.

Έβαζε τους θαυμαστές της να μυρίζουν τις μασχάλες της
Πρόσφατα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Harida Matsumoto, ένα underground είδωλο από την επαρχία Wakayama, πυροδότησε έντονες συζητήσεις προσφέροντας στους θαυμαστές της τη δυνατότητα να μυρίσουν τις μασχάλες της μετά το τέλος των εμφανίσεών της.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και έγιναν viral δείχνουν τη Matsumoto να σηκώνει τα χέρια της, επιτρέποντας σε άνδρες να πλησιάζουν στο σημείο, προκαλώντας κύμα επικρίσεων από το ευρύ κοινό.


Η σκληρή πραγματικότητα των underground idols

Σε αντίθεση με τα mainstream είδωλα που υποστηρίζονται από μεγάλες εταιρείες μάρκετινγκ, οι underground καλλιτέχνες όπως η Matsumoto δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Εμφανίζονται συνήθως σε μικρά θέατρα, τοπικά κέντρα και εμπορικά κέντρα, προσπαθώντας να χτίσουν μια κοινότητα θαυμαστών με κάθε δυνατό μέσο.

Πολλοί κατηγορούν τη Matsumoto ότι ξεπέρασε τα όρια στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τους φανατικούς υποστηρικτές της. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτή η απελπισμένη κίνηση δείχνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα είδωλα αυτού του επιπέδου.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους καλλιτέχνες κερδίζουν λιγότερα χρήματα από έναν μέσο υπάλληλο γραφείου και είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν την ψευδαίσθηση ότι είναι ελεύθεροι και διαθέσιμοι, ενώ πιέζονται διαρκώς να ευχαριστούν το κοινό τους.

Πηγή: gazzetta.gr

Αιματηρή ληστεία στη Λευκωσία: Τραυμάτισαν 32χρονο με μαχαίρι για ένα πορτοφόλι – Χειροπέδες σε ένα πρόσωπο

ΑΠΟΕΛ: Το προφίλ του Κύπριου υποψήφιου επενδυτή - Πού δραστηριοποιείται και τα τεράστια funds που διαχειρίζεται

Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

Δέκα ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό μυρίζει ήδη… μπαρούτι. Οι βουλευτικές εκλογές δεν εξελίσσονται πλέον μόνο σε μάχη ποσοστών και εδρών, αλλά σε ένα σύνθετο πολιτικό θρίλερ εξουσίας, συμμαχιών και παρασκηνίου, με το βλέμμα πολλών να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα και κυρίως στη μάχη για την Προεδρία της Βουλής.

