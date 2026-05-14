ΑρχικήLike Online
Επανάσταση στις καλλιέργειες: Εκτροφείς δημιούργησαν καρπούζια σε μέγεθος αυγού

 14.05.2026 - 07:40
Δίδυμο ερασιτεχνών εκτροφέων από τη Βόρεια Βιρτζίνια κατάφερε να αναπτύξει μια σειρά από μίνι καρπούζια που διατηρούν την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα και την πλούσια γεύση τους, παρόλο που το μέγεθός τους δεν ξεπερνά εκείνο ενός αυγού κότας.

Τα καρπούζια αποτελούσαν πάντα μια δύσκολη καλλιέργεια για τα θερμοκήπια και τα συστήματα κάθετης γεωργίας, κυρίως λόγω της εκτεταμένης ανάπτυξης του φυτού και του μεγάλου μεγέθους των καρπών.

Μητέρα και κόρη φαίνεται πως βρήκαν τη λύση χρησιμοποιώντας μια μέθοδο χημικής μετάλλαξης χωρίς τη χρήση μεταλλαγμένων οργανισμών (non-GMO), καταφέρνοντας να περιορίσουν το μέγεθος του καρπού χωρίς να αλλοιώσουν τα βασικά του χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Delaney Raptis, οι καρποί διατηρούν τη γλυκιά τους γεύση, τις κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις της σάρκας τους, καθώς και την απαραίτητη σταθερότητα για τη μεταφορά τους. Στόχος του προγράμματος ήταν να ελαχιστοποιηθεί ο όγκος, διατηρώντας παράλληλα όλα όσα προσδοκούν οι καταναλωτές και οι αλυσίδες εφοδιασμού.

Mini καρπούζια: Από τα κιλά στα γραμμάρια

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2021 και μετά από αρκετές γενιές, οι δύο ερευνήτριες πέτυχαν να μειώσουν το βάρος του καρπουζιού από αρκετά κιλά σε μόλις 80 έως 200 γραμμάρια. Η εξέλιξη αυτή καθιστά την καλλιέργεια καρπουζιού βιώσιμη σε συστήματα υψηλής πυκνότητας, όπου προτεραιότητα είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγής ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παράλληλα, το μικρό μέγεθος συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και αναμένεται να γίνει ανάρπαστο στην αγορά των φρούτων ατομικής μερίδας. Οι δύο εκτροφείς παρατήρησαν επίσης ότι οι σπόροι αυτών των μίνι καρπουζιών είναι σημαντικά μικρότεροι από τους κανονικούς, ενώ μένει να διευκρινιστεί αν η φλούδα τους είναι βρώσιμη ή αν θα πρέπει να αφαιρείται πριν την κατανάλωση.

Θρίλερ στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 53χρονο για την αρπαγή παιδιού – Ποιος ο ρόλος του

Υπέρταση: Όσπρια και σόγια ρίχνουν την πίεση – Τι δείχνει νέα μελέτη

Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

Δέκα ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες της 24ης Μαΐου, το πολιτικό σκηνικό μυρίζει ήδη… μπαρούτι. Οι βουλευτικές εκλογές δεν εξελίσσονται πλέον μόνο σε μάχη ποσοστών και εδρών, αλλά σε ένα σύνθετο πολιτικό θρίλερ εξουσίας, συμμαχιών και παρασκηνίου, με το βλέμμα πολλών να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα και κυρίως στη μάχη για την Προεδρία της Βουλής.

  14.05.2026 - 06:29
  14.05.2026 - 06:51
  14.05.2026 - 06:28
  13.05.2026 - 23:41
  14.05.2026 - 08:47
  14.05.2026 - 06:59
  14.05.2026 - 08:37
  14.05.2026 - 08:30

