Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΒΙΝΤΕΟ - La Casa de Papel: Η σειρά «φαινόμενο» επιστρέφει στο Netflix – Τώρα αρχίζουν όλα
LIKE ONLINE

ΒΙΝΤΕΟ - La Casa de Papel: Η σειρά «φαινόμενο» επιστρέφει στο Netflix – Τώρα αρχίζουν όλα

 14.05.2026 - 10:38
ΒΙΝΤΕΟ - La Casa de Papel: Η σειρά «φαινόμενο» επιστρέφει στο Netflix – Τώρα αρχίζουν όλα

Κάθε λόγο έχουν να χαίρονται οι θαυμαστές της διάσημης σειράς «La Casa de Papel» αφού θα δουν για ακόμη μια φορά τον Professor και την ομάδα του να φέρνουν τα πάνω κάτω. Οι διάσημοι ληστές επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος – από την πλατφόρμα του Netflix– προκαλώντας παγκόσμια φρενίτιδα.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν του «Berlin» όπου ο ηθοποιός Αλβάρο Μόρτε δήλωσε πως το «Casa de Papel» θα συνεχιστεί.
Όπως όλα δείχνουν οι ήρωες με τις κόκκινες ολόσωμες φόρμες και τις μάσκες εμπνευσμένες από τον Ισπανό σουρεαλιστή ζωγράφο Σαλβαδόρ Νταλί, δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, με το Netflix να αποκαλύπτει το πρώτο teaser διάρκειας περίπου 50 δευτερολέπτων.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η συνδρομητική πλατφόρμα αποφεύγει να μιλήσει για Season 6, χρησιμοποιώντας τη φράση «expansion of the universe» αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα spin-offs και διαφορετικές ιστορίες γύρω από τον κόσμο του Casa de Papel.

Πηγή: documentonews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ξαφνικά η οδοντίατρος Νόνα Παπαδοπούλου: Έδωσε γενναία μάχη με την επάρατη νόσο - «Θα σε θυμόμαστε πάντα» - Δείτε φωτογραφία
«It’s official»: Νέα καφετέρια γνωστής αλυσίδας άνοιξε στη Λευκωσία και μας περιμένει – Δείτε βίντεο
ΑΠΟΕΛ: Το προφίλ του Κύπριου υποψήφιου επενδυτή - Πού δραστηριοποιείται και τα τεράστια funds που διαχειρίζεται
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα
TikTok vs παραδοσιακή πολιτική: Πώς τα social media αλλάζουν το παιχνίδι των εκλογών στην Κύπρο
Γέμισμα με λιγότερα χρήματα: Μειώσεις στις τιμές καυσίμων – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποστάρισμα με... Σεμέδο!

 14.05.2026 - 10:34
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί Προσοχή: Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος λόγω του σοβαρού τροχαίου

 14.05.2026 - 10:38
Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις όπως κώνοι και μεγάλο προειδοποιητικό βέλος που έδειχνε την κατεύθυνση δήλωσε ο βοηθητικός αστυνομικός διευθυντής ΑΔΕ Λεμεσού, Μαρίνος Βασιλείου στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

  •  14.05.2026 - 11:30
Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

  •  14.05.2026 - 06:29
Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

  •  14.05.2026 - 12:11
Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

  •  14.05.2026 - 11:25
Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

  •  14.05.2026 - 10:06
Εικόνες ντροπής: Καμπανάκι για το Δασούδι - Φόβος, παραβατικότητα και εγκατάλειψη - «Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη»

Εικόνες ντροπής: Καμπανάκι για το Δασούδι - Φόβος, παραβατικότητα και εγκατάλειψη - «Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη»

  •  14.05.2026 - 11:38
Γέμισμα με λιγότερα χρήματα: Μειώσεις στις τιμές καυσίμων – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

Γέμισμα με λιγότερα χρήματα: Μειώσεις στις τιμές καυσίμων – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

  •  14.05.2026 - 10:16
Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

  •  14.05.2026 - 10:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα