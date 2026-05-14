ΒΙΝΤΕΟ - La Casa de Papel: Η σειρά «φαινόμενο» επιστρέφει στο Netflix – Τώρα αρχίζουν όλα

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν του «Berlin» όπου ο ηθοποιός Αλβάρο Μόρτε δήλωσε πως το «Casa de Papel» θα συνεχιστεί.

Όπως όλα δείχνουν οι ήρωες με τις κόκκινες ολόσωμες φόρμες και τις μάσκες εμπνευσμένες από τον Ισπανό σουρεαλιστή ζωγράφο Σαλβαδόρ Νταλί, δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη, με το Netflix να αποκαλύπτει το πρώτο teaser διάρκειας περίπου 50 δευτερολέπτων.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η συνδρομητική πλατφόρμα αποφεύγει να μιλήσει για Season 6, χρησιμοποιώντας τη φράση «expansion of the universe» αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα spin-offs και διαφορετικές ιστορίες γύρω από τον κόσμο του Casa de Papel.

