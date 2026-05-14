Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στον alpha, «η διαδικασία είναι κεκλεισμένων των θηρών και αναμένεται να ζητηθεί η κράτηση του σε σχέση με την εμπλοκή του στην υπόθεση»

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του KYPE, έχει μεταβιβαστεί το αίτημα προς τη τ/κ πλευρά για την παράδοση του Τουρκικής καταγωγής πατέρα.

Το αίτημα έχει μεταβιβαστεί σήμερα μέσω του Δικοινοτικού Γραφείου που υπάγεται στην Τεχνική Επιτροπή για το έγκλημα και την εγκληματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του πατέρα – απαγωγέα έχει βγει ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Να σημειωθεί ότι η είδηση της απαγωγής αναμεταδόθηκε χθες σε ηλεκτρονικά τ/κ ΜΜΕ χωρίς επιπρόσθετες πληροφορίες από τα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πατέρας εισέβαλε βίαια στην κατοικία όπου διέμενε η Βρετανίδα, την χτύπησε και της άρπαξε το παιδί.

Στην προσπάθειά της να αποτρέψει την αρπαγή, ακολούθησε έντονη συμπλοκή, με αποτέλεσμα μητέρα, πατέρας και παιδί να πέσουν μέσα στην πισίνα του σπιτιού.