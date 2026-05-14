Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

 14.05.2026 - 11:25
Ενώπιον Δικαστηρίου βρίσκεται ο 53χρονος για την υπόθεση αρπαγής βρέφους στη Λεμεσό ο οποίος κατηγορείται ως συνεργός.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έρικας Καβάζη στον alpha, «η διαδικασία είναι κεκλεισμένων των θηρών και αναμένεται να ζητηθεί η κράτηση του σε σχέση με την εμπλοκή του στην υπόθεση»

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του KYPE, έχει μεταβιβαστεί το αίτημα προς τη τ/κ πλευρά για την παράδοση του Τουρκικής καταγωγής πατέρα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα

Το αίτημα έχει μεταβιβαστεί σήμερα μέσω του Δικοινοτικού Γραφείου που υπάγεται στην Τεχνική Επιτροπή για το έγκλημα και την εγκληματικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του πατέρα – απαγωγέα έχει βγει ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Να σημειωθεί ότι η είδηση της απαγωγής αναμεταδόθηκε χθες σε ηλεκτρονικά τ/κ ΜΜΕ χωρίς επιπρόσθετες πληροφορίες από τα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πατέρας εισέβαλε βίαια στην κατοικία όπου διέμενε η Βρετανίδα, την χτύπησε και της άρπαξε το παιδί.

Στην προσπάθειά της να αποτρέψει την αρπαγή, ακολούθησε έντονη συμπλοκή, με αποτέλεσμα μητέρα, πατέρας και παιδί να πέσουν μέσα στην πισίνα του σπιτιού.

 

Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις όπως κώνοι και μεγάλο προειδοποιητικό βέλος που έδειχνε την κατεύθυνση δήλωσε ο βοηθητικός αστυνομικός διευθυντής ΑΔΕ Λεμεσού, Μαρίνος Βασιλείου στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση».

