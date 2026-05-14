Νέο βίντεο από τον 29χρονο απαγωγέα του παιδιού: «Κανείς δεν μπορεί να σε πάρει από μένα»

Ο καταζητούμενος πατέρας, παρά τις έρευνες των αρχών, φαίνεται να συνεχίζει τη δραστηριότητα του στο διαδίκτυο, αναρτώντας γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης ένα νέο βίντεο με τον ανήλικο γιο του.

​Στο επίμαχο οπτικό υλικό το παιδί εμφανίζεται να παίζει με ένα μικρό αυτοκινητάκι πάνω στο πόδι του πατέρα του. Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα τουρκικό τραγούδι και ένα κείμενο μέσα από το οποίο ο 29χρονος προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του και να δηλώσει την αποφασιστικότητά του να κρατήσει το παιδί μακριά από τη μητέρα του.

​Συγκεκριμένα, ο απαγωγέας αναφέρει στο κείμενο πως στον γιο του είχε λείψει πολύ ο πατέρας του, ενώ απευθύνει μια ευθεία πρόκληση προς πάσα κατεύθυνση, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «κανείς δεν μπορεί να έρθει και να σε πάρει από μένα».

Υποστηρίζει μάλιστα πως ο γιος του βρισκόταν χωρίς πατρική παρουσία τους τελευταίους οκτώ μήνες, ισχυριζόμενος πως τώρα το παιδί του δείχνει τεράστια αγάπη και πως ο ίδιος είναι έτοιμος να θυσιαστεί για το «κομμάτι του», όπως αποκαλεί τον μικρό.