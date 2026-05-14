Νέο βίντεο από τον 29χρονο απαγωγέα του παιδιού: «Κανείς δεν μπορεί να σε πάρει από μένα»

Ο καταζητούμενος πατέρας, παρά τις έρευνες των αρχών, φαίνεται να συνεχίζει τη δραστηριότητα του στο διαδίκτυο, αναρτώντας γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης ένα νέο βίντεο με τον ανήλικο γιο του.
Στο επίμαχο οπτικό υλικό το παιδί εμφανίζεται να παίζει με ένα μικρό αυτοκινητάκι πάνω στο πόδι του πατέρα του. Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα τουρκικό τραγούδι και ένα κείμενο μέσα από το οποίο ο 29χρονος προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του και να δηλώσει την αποφασιστικότητά του να κρατήσει το παιδί μακριά από τη μητέρα του.
Συγκεκριμένα, ο απαγωγέας αναφέρει στο κείμενο πως στον γιο του είχε λείψει πολύ ο πατέρας του, ενώ απευθύνει μια ευθεία πρόκληση προς πάσα κατεύθυνση, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «κανείς δεν μπορεί να έρθει και να σε πάρει από μένα».
Υποστηρίζει μάλιστα πως ο γιος του βρισκόταν χωρίς πατρική παρουσία τους τελευταίους οκτώ μήνες, ισχυριζόμενος πως τώρα το παιδί του δείχνει τεράστια αγάπη και πως ο ίδιος είναι έτοιμος να θυσιαστεί για το «κομμάτι του», όπως αποκαλεί τον μικρό.