Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέο βίντεο από τον 29χρονο απαγωγέα του παιδιού: «Κανείς δεν μπορεί να σε πάρει από μένα»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέο βίντεο από τον 29χρονο απαγωγέα του παιδιού: «Κανείς δεν μπορεί να σε πάρει από μένα»

 14.05.2026 - 11:29
Νέο βίντεο από τον 29χρονο απαγωγέα του παιδιού: «Κανείς δεν μπορεί να σε πάρει από μένα»

Σε μια νέα, προκλητική κίνηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο 29χρονος Τουρκοκύπριος, ο οποίος απήγαγε το παιδί του στην επαρχία Λεμεσού αφού προηγουμένως άσκησε βία κατά της Βρετανίδας μητέρας.

Ο καταζητούμενος πατέρας, παρά τις έρευνες των αρχών, φαίνεται να συνεχίζει τη δραστηριότητα του στο διαδίκτυο, αναρτώντας γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης ένα νέο βίντεο με τον ανήλικο γιο του.

​Στο επίμαχο οπτικό υλικό το παιδί εμφανίζεται να παίζει με ένα μικρό αυτοκινητάκι πάνω στο πόδι του πατέρα του. Η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα τουρκικό τραγούδι και ένα κείμενο μέσα από το οποίο ο 29χρονος προσπάθησε να δικαιολογήσει τις πράξεις του και να δηλώσει την αποφασιστικότητά του να κρατήσει το παιδί μακριά από τη μητέρα του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

​Συγκεκριμένα, ο απαγωγέας αναφέρει στο κείμενο πως στον γιο του είχε λείψει πολύ ο πατέρας του, ενώ απευθύνει μια ευθεία πρόκληση προς πάσα κατεύθυνση, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «κανείς δεν μπορεί να έρθει και να σε πάρει από μένα».

Υποστηρίζει μάλιστα πως ο γιος του βρισκόταν χωρίς πατρική παρουσία τους τελευταίους οκτώ μήνες, ισχυριζόμενος πως τώρα το παιδί του δείχνει τεράστια αγάπη και πως ο ίδιος είναι έτοιμος να θυσιαστεί για το «κομμάτι του», όπως αποκαλεί τον μικρό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ξαφνικά η οδοντίατρος Νόνα Παπαδοπούλου: Έδωσε γενναία μάχη με την επάρατη νόσο - «Θα σε θυμόμαστε πάντα» - Δείτε φωτογραφία
«It’s official»: Νέα καφετέρια γνωστής αλυσίδας άνοιξε στη Λευκωσία και μας περιμένει – Δείτε βίντεο
ΑΠΟΕΛ: Το προφίλ του Κύπριου υποψήφιου επενδυτή - Πού δραστηριοποιείται και τα τεράστια funds που διαχειρίζεται
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα
TikTok vs παραδοσιακή πολιτική: Πώς τα social media αλλάζουν το παιχνίδι των εκλογών στην Κύπρο
Γέμισμα με λιγότερα χρήματα: Μειώσεις στις τιμές καυσίμων – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

 14.05.2026 - 11:30
Επόμενο άρθρο

Εικόνες ντροπής: Καμπανάκι για το Δασούδι - Φόβος, παραβατικότητα και εγκατάλειψη - «Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη»

 14.05.2026 - 11:38
Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις όπως κώνοι και μεγάλο προειδοποιητικό βέλος που έδειχνε την κατεύθυνση δήλωσε ο βοηθητικός αστυνομικός διευθυντής ΑΔΕ Λεμεσού, Μαρίνος Βασιλείου στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

  •  14.05.2026 - 11:30
Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

Ο πανικός στο ΑΚΕΛ για τις διαρροές προς ΑΛΜΑ, το παρασκήνιο φωτιά πριν τις κάλπες και το παράθυρο Οδυσσέα προς Στεφάνου

  •  14.05.2026 - 06:29
Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

  •  14.05.2026 - 12:11
Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

  •  14.05.2026 - 11:25
Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

Ανάσα δροσιάς και ευκαιρία για… γυμναστική στη Λευκωσία – Πότε ανοίγει το Δημοτικό Κολυμβητήριο – Δείτε τις χρεώσεις

  •  14.05.2026 - 10:06
Εικόνες ντροπής: Καμπανάκι για το Δασούδι - Φόβος, παραβατικότητα και εγκατάλειψη - «Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη»

Εικόνες ντροπής: Καμπανάκι για το Δασούδι - Φόβος, παραβατικότητα και εγκατάλειψη - «Κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη»

  •  14.05.2026 - 11:38
Γέμισμα με λιγότερα χρήματα: Μειώσεις στις τιμές καυσίμων – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

Γέμισμα με λιγότερα χρήματα: Μειώσεις στις τιμές καυσίμων – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

  •  14.05.2026 - 10:16
Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

  •  14.05.2026 - 10:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα