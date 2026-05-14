Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Η προσφώνηση θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και αποτελεί μια στιγμή ιδιαίτερης θεσμικής, πολιτικής και εθνικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναδεικνύει, για ακόμη μια φορά, με τον πιο επίσημο τρόπο, το βάθος των σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας, τη σταθερή εθνική συμπόρευση και την κοινή αντίληψη ευθύνης απέναντι στις προκλήσεις του Ελληνισμού, της περιοχής και της Ευρώπης. Η προηγούμενη φορά που Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προσφώνησε τη Βουλή των Ελλήνων ήταν το 2010, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα μας ενισχύει τον ευρωπαϊκό και περιφερειακό της ρόλο, η προσφώνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων εκπέμπει ισχυρό μήνυμα ενότητας, συνέχειας και κοινού προσανατολισμού.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια στιγμή που επιβεβαιώνει ότι η σχέση Κύπρου και Ελλάδας παραμένει βαθιά θεσμική και στρατηγική, και ότι ο Ελληνισμός πορεύεται με συνείδηση ιστορίας, ευθύνης και προοπτικής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει το βράδυ στην Κύπρο.