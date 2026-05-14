Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 22 Μαΐου και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορούμενοι είναι ένας 20χρονος, δύο 26χρονοι, ένας 32 χρόνος και ένας 48 χρόνος. Οι τέσσερεις πρώτοι είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες από Ιορδανία και Παλαιστίνη ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία άτομα 26, 27 και 35 ετών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες ο 48χρονος και 26χρονος αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό Ευρωπαίου πολίτη ηλικίας 39 ετών, στην Πύλα, στις 4:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος, ο οποίος είναι ένα από τα άτομα που καταζητούνται και για τα επεισόδια στο κέντρο της Λάρνακας.

Οι δυο κατηγορούμενοι 48 και 26 ετών αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή και μαχαιροφορία.