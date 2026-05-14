Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

 14.05.2026 - 13:10
Αναβλήθηκε εκ νέου σήμερα η δίκη στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας των πέντε κατηγορουμένων για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου που αφορούν συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 22 Μαΐου και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Οι κατηγορούμενοι είναι ένας 20χρονος, δύο 26χρονοι, ένας 32 χρόνος και ένας 48 χρόνος. Οι τέσσερεις πρώτοι είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες από Ιορδανία και Παλαιστίνη ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία άτομα 26, 27 και 35 ετών.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Οι δύο από τους συλληφθέντες ο 48χρονος και 26χρονος αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό Ευρωπαίου πολίτη ηλικίας 39 ετών, στην Πύλα, στις 4:00 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος, ο οποίος είναι ένα από τα άτομα που καταζητούνται και για τα επεισόδια στο κέντρο της Λάρνακας.

Οι δυο κατηγορούμενοι 48 και 26 ετών αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή και μαχαιροφορία.

Ορίστηκε στις 25 Ιουνίου η δίκη του ΣΥΟΠ για την απόπειρα φόνου κατά του 47χρονου επιχειρηματία

Υπόθεση βασανισμών στην Πύλα: Στις 25 Μαΐου απαντούν στις 16 κατηγορίες οι δύο δράστες – Έξι τα θύματα

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

