Υπόθεση βασανισμών στην Πύλα: Στις 25 Μαΐου απαντούν στις 16 κατηγορίες οι δύο δράστες – Έξι τα θύματα

 14.05.2026 - 13:17
Aναβολή για την 25η Μαΐου πήρε η υπόθεση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας κατά δύο κατηγορούμενων 48χρονου και 27χρονου για την υπόθεση βασανισμών σε υποστατικό στην Πύλα.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του Δικαστηρίου και ορίστηκε ξανά για τις 25 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να απαντήσουν παραδοχή ή μη παραδοχή οι δύο άνδρες στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 16 κοινές κατηγορίες οι οποίες αφορούν συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Β’, ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός), αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί άτομο σε βαριά βλάβη, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, βαριά σωματική βλάβη, παράλειψη αποτροπής κακουργήματος, επιθέσεις που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, κοινή επίθεση, μαχαιροφορία, κατοχή επιθετικού όπλου, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απειλή.

Επιπλέον δύο κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 48χρονος και αφορούν πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου και άρνηση παροχής μετρήσεων από άτομο που τελεί υπό νόμιμη κράτηση.

Το ΤΑΕ Λάρνακας είχε προχωρήσει στις 6 Φεβρουαρίου στη σύλληψη του 48χρονου ο οποίος τελούσε υπό κράτηση  ως υπόδικος σε σχέση με υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών, που διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στην Λάρνακα.

Για την παρούσα υπόθεση αναζητείται ακόμα ένα άτομο εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για την συγκεκριμένη υπόθεση και καταζητείται, αναζητούνται άλλοι συνεργοί των δυο υπόπτων αφού σύμφωνα με τα βίντεο υπάρχουν και άλλοι δράστες οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί στο παρόν στάδιο.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι έξι. Πρόκειται για τρεις Κύπριους ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται εκτός Κύπρου. Ινδός ο οποίος βρίσκεται εκτός Κύπρου, Άραβας ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Το έκτο θύμα φαίνεται ότι είναι ευρωπαίος πολίτης και γίνονται προσπάθειες να ταυτοποιηθεί.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

