Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

​Η κόντρα ξεκίνησε με τον Νικόλα Παπαδόπουλο να κατηγορεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για πολιτική υποκρισία και «μανία καταδίωξης» κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε ότι ο κ. Μιχαηλίδης, όσο βρισκόταν στη θέση του Γενικού Ελεγκτή, υπερέβη τα εσκαμμένα εμπλέκοντας στην πολιτική διαμάχη ακόμα και τα ανήλικα παιδιά του Προέδρου για θέματα αστυνομικής προστασίας. Μάλιστα, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για «ανήθικη επίθεση», τονίζοντας ότι υπάρχουν άγραφοι κανόνες στην πολιτική που επιβάλλουν να μένουν οι οικογένειες εκτός αντιπαραθέσεων.

​Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απέρριψε τις κατηγορίες περί ανηθικότητας, εξηγώντας ότι ο έλεγχος αφορούσε τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη χρήση κρατικών πόρων και όχι τα παιδιά του. Παράλληλα, πέρασε στην αντεπίθεση κατηγορώντας το ΔΗΚΟ για «διχασμένη προσωπικότητα», καθώς, όπως είπε, ενώ ανήκει στην ευρωπαϊκή ομάδα των Σοσιαλιστών, στην Κύπρο φαίνεται να φλερτάρει με συνεργασίες με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΕΛΑΜ.

​Το κλίμα φορτίστηκε ακόμα περισσότερο όταν η συζήτηση στράφηκε στις πρόσφατες καταγγελίες για ψευδορκία εναντίον του κ. Μιχαηλίδη από τον πρώην συνεργάτη του Ανδρέα Χασαπόπουλο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος κάλεσε τον επικεφαλή του «Άλματος» να εφαρμόσει τις «διεθνείς βέλτιστες πρακτικές» που ο ίδιος επικαλέστηκε στην περίπτωση Παπαδάκη και να αποσυρθεί προσωρινά από το ψηφοδέλτιο μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε τις καταγγελίες «μυθοπλασίες» και υποστήριξε ότι οι δύο περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αφήνοντας την κρίση στους πολίτες.

​Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και σε ζητήματα διαφθοράς, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να αφήνει αιχμές ότι τα παραδοσιακά κόμματα ανέχονται τη διαπλοκή στις τάξεις τους, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος αντέτεινε ότι ο κ. Μιχαηλίδης είναι ο μόνος κομματικός αρχηγός που αυτή τη στιγμή διερευνάται για πιθανά ποινικά αδικήματα.