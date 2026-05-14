Στο κελί για οκτώ ημέρες ο 53χρονος για την απαγωγή ανηλίκου

Η διαδικασία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω της εμπλοκής ανήλικου παιδιού στην υπόθεση.

Εναντίον του 53χρονου διερευνώνται τα αδικήματα: Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος , πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης , αρπαγή από νόμιμη κηδεμονία , αρπαγή ή απαγωγή προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό, είσοδο σε ξένη περιουσία με σκοπό τη διάπραξη ποινικού αδικήματος και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με χθεσινή αστυνομική ενημέρωση, ο 53χρονος εντοπίστηκε γύρω στις 10.10 χθες βράδυ στη Λάρνακα και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση απαγωγής/αρπαγής ανήλικου στη Λεμεσό. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού όπου και τέθηκε υπό κράτηση.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ χθες, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 07:50, στην οικία όπου διαμένει η μητέρα με το παιδί, σε Κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού.

Όπως κατήγγειλε η παραπονούμενη, ο πατέρας εισήλθε στην οικία, μαζί με δεύτερο πρόσωπο, και δια της βίας άρπαξε το παιδάκι και αναχώρησε, ενώ σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι επέστρεψε στα κατεχόμενα.

Διαπιστώθηκε, παράλληλα, πως ήδη εκκρεμούσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης για υπόθεση βίας στην οικογένεια, την οποία είχε καταγγείλει η 35χρονη, το 2025, όταν έφτασε στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα.

Η Αστυνομία διερευνά επίσης το πώς ο ύποπτος κατάφερε να περάσει στις ελεύθερες περιοχές και ακολούθως να μεταβεί πίσω στα κατεχόμενα, ενώ εξετάζεται και βίντεο στα ΜΚΔ, το οποίο ανήρτησε ο 29χρονος, μαζί με το παιδάκι, ενώ βρίσκονται εντός αυτοκινήτου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Στο μεταξύ, έχει μεταβιβαστεί αίτημα προς τη τ/κ πλευρά για την παράδοση του Τουρκικής καταγωγής πατέρα , ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ το αίτημα έχει μεταβιβαστεί σήμερα μέσω του Δικοινοτικού Γραφείου που υπάγεται στην Τεχνική Επιτροπή για το έγκλημα και την εγκληματικότητα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ