Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει διεκδίκηση Προεδρίας της Βουλής»

 14.05.2026 - 14:21
Το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη που στηρίζει την κοινωνία με σοβαρότητα και τεκμηρίωση, δήλωσε, την Πέμπτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου. Αναφέρθηκε στα όσα πέτυχε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ την τελευταία πενταετία, διαρθρώνοντάς τα σε 4 τομείς και επεσήμανε πως ΑΚΕΛ δεν αποκλείει τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής.

Ως προς τον τομέα της εργασίας, είπε, μεταξύ άλλων, ότι το ΑΚΕΛ πέτυχε την προστασία των εργαζομένων από εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, την υποχρεωτική εκπαίδευση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας και τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου.

Για την κοινωνική προστασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το ΑΚΕΛ πέτυχε τη δωρεάν νομική αρωγή για γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, την ποινικοποίηση της εκδικητικής πορνογραφίας και την ενίσχυση της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας από 18 σε 24 εβδομάδες. 

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και την ενέργεια, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι το κόμμα άσκησε πίεση που οδήγησε στη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, εκφράζοντας παράλληλα τη θέση του κόμματος για μόνιμη μείωση από το 19% στο 5%. Είπε, ακόμη, ότι το κόμμα πέτυχε την αναστολή της επιβολής των πράσινων φορολογιών, τονίζοντας τη θέση του ΑΚΕΛ υπέρ της κατάργησής τους.

Στα θέματα περιβάλλοντος και δημόσιου συμφέροντος, ο Στέφανος Στεφάνου επεσήμανε ότι το ΑΚΕΛ πέτυχε την απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε εύφορη γεωργική γη, τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος σε υγιές και βιώσιμο περιβάλλον, καθώς και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της διαφάνειας στη διαχείριση κρατικών πόρων.

Αναφερόμενος στην άποψη ότι «όλοι οι πολιτικοί είναι το ίδιο», η οποία διατυπώνεται από πολίτες, είπε ότι «αν ήμασταν όλοι το ίδιο, δεν θα είχαμε διαφορετικές θέσεις σε διάφορα θέματα».

Κληθείς να σχολιάσει τη συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη στον Alpha, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ πάντοτε υπέβαλλε προτάσεις με σοβαρότητα και διαφάνεια και πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «προστέθηκε στους σωματοφύλακες της ασυδοσίας των τραπεζών».

Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το κόμμα κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Αναφερόμενος σε πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανισότητα πλούτου στα κράτη μέλη, επεσήμανε ότι το 10% των πλούσιων νοικοκυριών της Κύπρου κατέχει πλέον το 67% του συνολικού πλούτου της χώρας. Σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ θα προωθήσει προς ψήφιση στη Βουλή τις προτάσεις νόμου που έχει ήδη καταθέσει για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, των υπερκερδών των εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και της ακίνητης ιδιοκτησίας μεγάλης αξίας.

Αναφερόμενος στην αγορά ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «θέλουμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο και για λόγους εθνικής ασφάλειας». Πρόσθεσε ότι οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ στη Βουλή για το θέμα κλείνουν τα παραθυράκια μέσω εταιρειών και εκχωρητηρίων, περιορίζουν τη μαζική συγκέντρωση ακινήτων, απαγορεύουν την αγορά γεωργικής και δασικής γης, προστατεύουν κρίσιμες περιοχές και υποδομές, και αυστηροποιούν το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας» μέσω της υποχρεωτικής κατάθεσης κανονισμών. 

Ως προς το ζήτημα της υπογεννητικότητας, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το κόμμα διεκδικεί, μεταξύ άλλων, επέκταση της άδειας μητρότητας από το πρώτο παιδί στις 26 εβδομάδες, παραχώρηση εφάπαξ ποσού ως επιδόματος μητρότητας για όσες εργαζόμενες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη θεσμοθέτηση επιδόματος γέννησης και την πλήρη κάλυψη όλων των εμβολίων σε παιδιά.

«Έχουμε δείξει ποια δύναμη στηρίζει την κοινωνία με σοβαρότητα και τεκμηρίωση», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι το κίνημα της Αριστεράς είναι υποστηρικτικό στην επανασύσταση του Συνεργατισμού. Αυτό το εγχείρημα προχωρεί παρά τις δυσκολίες, σημείωσε, προσθέτοντας ότι σύντομα θα κατατεθεί το ενημερωτικό δελτίο του Συνεργατισμού. «Ο Συνεργατισμός στοχευμένα οδηγήθηκε στη χρεωκοπία από την προηγούμενη Κυβέρνηση», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον Πρόεδρο του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο κ. Στεφάνου είπε ότι δεν υπήρξε αντιπαράθεση μαζί του, τονίζοντας ότι «δεν την επιδιώκουμε». Τα περί συνεργασιών και Προεδρίας της Βουλής θα συζητηθούν την επομένη των Βουλευτικών Εκλογών, σημείωσε. «Για μας δεν είναι αυτοσκοπός το οποιοδήποτε αξίωμα», είπε, προσθέτοντας ότι το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για «πλήρη σιωπή» του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους με το ΕΛΑΜ, υπογραμμίζοντας ότι «είναι ακραίο να συζητάς με το ΕΛΑΜ» και ότι «η ακροδεξιά είναι τεράστιος κίνδυνος για την Κύπρο».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

