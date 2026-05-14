ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»

«Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα στήριξης για την προσωπική επίθεση που έχω δεχθεί και την απαξίωση. Εγώ ως παρουσιάστρια και ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια κριτική την δέχομαι. Την έχω δεχθεί περισσότερο από όσο θα ανέμενα, η κριτική με έκανε πολύ καλύτερη, με εξελίσσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν η κριτική γίνεται απαξίωση δεν ονομάζεται κριτική. Η υποτίμηση του άλλου δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο απλώς το χαμηλώνει περισσότερο», κατέληξε.

Ολα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Debate μεταξύ του Νικόλα Παπαδόπουλου και του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όταν η δημοσιογράφος διάβασε μηνύματα τηλεθεατών, που την κατηγορούσαν για επιθετική συμπεριφορά εναντίον του επικεφαλής του κόμματος "Άλμα".

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης συμφώνησε με τους τηλεθεατές, λέγοντας ότι η Στέλλα Σάββα τον διέκοπτε συνεχώς και ότι δεν ολοκλήρωνε τις προτάσεις του.

