ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

Ο κ. Παναγιώτου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι επόμενες πολιτικές του κινήσεις να εξαρτηθούν από το εκλογικό ποσοστό που θα καταγράψει, σημειώνοντας ότι ένα υψηλό αποτέλεσμα «ίσως τον κρατήσει» ενεργό σε περισσότερα από ένα πολιτικά επίπεδα. Όπως ανέφερε, «μπορώ να ηγηθώ του κόμματος και να είμαι και στο Ευρωκοινοβούλιο».

Κάλεσμα αλλαγής και πολιτική κατεύθυνση

Αναφερόμενος στο πολιτικό του εγχείρημα, κάλεσε πολίτες που ανήκουν σε άλλα κόμματα να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η δική του πολιτική πρόταση μπορεί να προσφέρει καλύτερες απολαβές και διαφορετική προσέγγιση στη διακυβέρνηση.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς την πολιτειακή ηγεσία, τονίζοντας ότι το κόμμα του θα λειτουργεί με μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όσο ενδεχομένως αναμένεται.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτό που ενώνει το πολιτικό του σχήμα είναι η πρόθεση για αλλαγή «χωρίς αριστερά και δεξιά».

Χρηματοδότηση και διαφάνεια

Ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, δηλώνοντας ότι «ποτέ δεν πήραμε ούτε σεντ» και ότι η προσπάθεια δεν χρηματοδοτήθηκε από κανέναν. Όπως σημείωσε, αυτή η πρακτική συμβάλλει, κατά την άποψή του, στη μείωση φαινομένων διαφθοράς στην πολιτική διαδικασία.

Σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα

Σε ερώτηση για τις πολιτικές του επιρροές, ανέφερε ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει συμβουλευτεί τον Αβέρωφ Νεοφύτου, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους πιο έμπειρους πολιτικούς στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας την πολιτική του εμπειρία.

«Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ. Είναι από τους πιο έμπειρους πολιτικούς στην Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά.

Θέσεις για Βρετανικές Βάσεις και Κυπριακό

Αναφορικά με τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ο κ. Παναγιώτου εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να υπάρξουν ενέργειες για απομάκρυνσή τους, κάνοντας λόγο για αναθεώρηση των υφιστάμενων συμφωνιών και χαρακτηρίζοντάς τες ως πιθανή απειλή για τον κυπριακό λαό.

Όσο αφορά το Κυπριακό, δήλωσε ότι το πολιτικό του πλαίσιο περιλαμβάνει «κόκκινες γραμμές», απορρίπτοντας τη λύση δύο κρατών και υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τουρκία να αποκτήσει κυριαρχικά δικαιώματα στο νησί. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ιστορικό σχέδιο της Τουρκίας στόχευε στην «τουρκοποίηση» και, όπως είπε, σήμερα επιχειρείται μια μορφή «ισλαμοποίησης».

Αυτοκριτική και πολιτική εικόνα

Κλείνοντας, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι προχωρά με μεγαλύτερη ωριμότητα, επισημαίνοντας ότι δεν επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Όπως είπε, θεωρεί πως είναι από τους λίγους που παραδέχονται δημόσια τα λάθη τους, παρουσιάζοντας αυτό ως στοιχείο πολιτικής ειλικρίνειας και αυτοβελτίωσης.

«Δεν ξανακάνω τα ίδια λάθη και προχωρώ. Είμαι ο μόνος που παραδέχομαι ότι κάνω λάθη», κατέληξε.

