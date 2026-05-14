Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

 14.05.2026 - 13:41
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

Σειρά πολιτικών θέσεων και προσωπικών τοποθετήσεων ανέπτυξε ο Ευρωβουλευτής και υποψήφιος βουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Ο κ. Παναγιώτου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι επόμενες πολιτικές του κινήσεις να εξαρτηθούν από το εκλογικό ποσοστό που θα καταγράψει, σημειώνοντας ότι ένα υψηλό αποτέλεσμα «ίσως τον κρατήσει» ενεργό σε περισσότερα από ένα πολιτικά επίπεδα. Όπως ανέφερε, «μπορώ να ηγηθώ του κόμματος και να είμαι και στο Ευρωκοινοβούλιο».

Κάλεσμα αλλαγής και πολιτική κατεύθυνση

Αναφερόμενος στο πολιτικό του εγχείρημα, κάλεσε πολίτες που ανήκουν σε άλλα κόμματα να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η δική του πολιτική πρόταση μπορεί να προσφέρει καλύτερες απολαβές και διαφορετική προσέγγιση στη διακυβέρνηση.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς την πολιτειακή ηγεσία, τονίζοντας ότι το κόμμα του θα λειτουργεί με μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όσο ενδεχομένως αναμένεται.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτό που ενώνει το πολιτικό του σχήμα είναι η πρόθεση για αλλαγή «χωρίς αριστερά και δεξιά».

Χρηματοδότηση και διαφάνεια

Ο Φειδίας Παναγιώτου αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, δηλώνοντας ότι «ποτέ δεν πήραμε ούτε σεντ» και ότι η προσπάθεια δεν χρηματοδοτήθηκε από κανέναν. Όπως σημείωσε, αυτή η πρακτική συμβάλλει, κατά την άποψή του, στη μείωση φαινομένων διαφθοράς στην πολιτική διαδικασία.

Σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα

Σε ερώτηση για τις πολιτικές του επιρροές, ανέφερε ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει συμβουλευτεί τον Αβέρωφ Νεοφύτου, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους πιο έμπειρους πολιτικούς στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας την πολιτική του εμπειρία.

«Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ. Είναι από τους πιο έμπειρους πολιτικούς στην Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά.

Θέσεις για Βρετανικές Βάσεις και Κυπριακό

Αναφορικά με τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, ο κ. Παναγιώτου εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να υπάρξουν ενέργειες για απομάκρυνσή τους, κάνοντας λόγο για αναθεώρηση των υφιστάμενων συμφωνιών και χαρακτηρίζοντάς τες ως πιθανή απειλή για τον κυπριακό λαό.

Όσο αφορά το Κυπριακό, δήλωσε ότι το πολιτικό του πλαίσιο περιλαμβάνει «κόκκινες γραμμές», απορρίπτοντας τη λύση δύο κρατών και υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τουρκία να αποκτήσει κυριαρχικά δικαιώματα στο νησί. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ιστορικό σχέδιο της Τουρκίας στόχευε στην «τουρκοποίηση» και, όπως είπε, σήμερα επιχειρείται μια μορφή «ισλαμοποίησης».

Αυτοκριτική και πολιτική εικόνα

Κλείνοντας, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι προχωρά με μεγαλύτερη ωριμότητα, επισημαίνοντας ότι δεν επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Όπως είπε, θεωρεί πως είναι από τους λίγους που παραδέχονται δημόσια τα λάθη τους, παρουσιάζοντας αυτό ως στοιχείο πολιτικής ειλικρίνειας και αυτοβελτίωσης.

«Δεν ξανακάνω τα ίδια λάθη και προχωρώ. Είμαι ο μόνος που παραδέχομαι ότι κάνω λάθη», κατέληξε.

 

Δείτε το απόσπασμα:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ξαφνικά η οδοντίατρος Νόνα Παπαδοπούλου: Έδωσε γενναία μάχη με την επάρατη νόσο - «Θα σε θυμόμαστε πάντα» - Δείτε φωτογραφία
«It’s official»: Νέα καφετέρια γνωστής αλυσίδας άνοιξε στη Λευκωσία και μας περιμένει – Δείτε βίντεο
ΑΠΟΕΛ: Το προφίλ του Κύπριου υποψήφιου επενδυτή - Πού δραστηριοποιείται και τα τεράστια funds που διαχειρίζεται
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα
TikTok vs παραδοσιακή πολιτική: Πώς τα social media αλλάζουν το παιχνίδι των εκλογών στην Κύπρο
Γέμισμα με λιγότερα χρήματα: Μειώσεις στις τιμές καυσίμων – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σύντομα συνάντηση Υπ. Μεταφορών με πρατηριούχους καυσίμων

 14.05.2026 - 13:32
Επόμενο άρθρο

Σοβαρό τροχαίο: Άνοιξε μετά από τρεις ώρες ο αυτοκινητόδρομος

 14.05.2026 - 13:49
Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

  •  14.05.2026 - 12:11
Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

  •  14.05.2026 - 11:30
Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

  •  14.05.2026 - 13:49
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

  •  14.05.2026 - 13:41
Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

  •  14.05.2026 - 12:45
Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

  •  14.05.2026 - 13:10
Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

  •  14.05.2026 - 11:25
Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

  •  14.05.2026 - 10:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα