Επιχείρησαν να περάσουν το οδόφραγμα της Δερύνειας και φορτώθηκαν με κοτόπουλα, αυγά και βοδινό
Επιχείρησαν να περάσουν το οδόφραγμα της Δερύνειας και φορτώθηκαν με κοτόπουλα, αυγά και βοδινό

 14.05.2026 - 13:20
Ζωϊκά προϊόντα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν την Τετάρτη από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων κατά τη διάρκεια ελέγχων στο σημείο διέλευσης Δερύνειας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι "στις 13 Μαΐου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Δερύνειας, εντόπισαν σε 2 περιπτώσεις μεταφορά ζωικών προϊόντων σε οχήματα που οδηγούσαν αλλοδαποί συμπολίτες μας, κατά παράβαση του σχετικού Κανονισμού".

Συγκεκριμένα "στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν 3kg περίπου κομμάτια κοτόπουλου, 1.8 λίτρα γαλακτοκομικών προϊόντων και 30 αυγά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 450g περίπου νωπού βοδινού κρέατος, 1.5 λίτρα γαλακτοκομικού προϊόντος και 24 αυγά", σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται τα προϊόντα κατασχέθηκαν και θα οδηγηθούν προς καταστροφή με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Υπόθεση βασανισμών στην Πύλα: Στις 25 Μαΐου απαντούν στις 16 κατηγορίες οι δύο δράστες – Έξι τα θύματα

Σύντομα συνάντηση Υπ. Μεταφορών με πρατηριούχους καυσίμων

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

