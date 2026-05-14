Επιχείρησαν να περάσουν το οδόφραγμα της Δερύνειας και φορτώθηκαν με κοτόπουλα, αυγά και βοδινό

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι "στις 13 Μαΐου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Δερύνειας, εντόπισαν σε 2 περιπτώσεις μεταφορά ζωικών προϊόντων σε οχήματα που οδηγούσαν αλλοδαποί συμπολίτες μας, κατά παράβαση του σχετικού Κανονισμού".

Συγκεκριμένα "στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκαν 3kg περίπου κομμάτια κοτόπουλου, 1.8 λίτρα γαλακτοκομικών προϊόντων και 30 αυγά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εντοπίστηκαν 450g περίπου νωπού βοδινού κρέατος, 1.5 λίτρα γαλακτοκομικού προϊόντος και 24 αυγά", σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται τα προϊόντα κατασχέθηκαν και θα οδηγηθούν προς καταστροφή με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

