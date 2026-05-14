Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟρίστηκε στις 25 Ιουνίου η δίκη του ΣΥΟΠ για την απόπειρα φόνου κατά του 47χρονου επιχειρηματία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ορίστηκε στις 25 Ιουνίου η δίκη του ΣΥΟΠ για την απόπειρα φόνου κατά του 47χρονου επιχειρηματία

 14.05.2026 - 13:13
Ορίστηκε στις 25 Ιουνίου η δίκη του ΣΥΟΠ για την απόπειρα φόνου κατά του 47χρονου επιχειρηματία

Στις 25 Ιουνίου, θα αρχίσει η δίκη του 22χρονου ΣΥΟΠ για την απόπειρα φόνου κατά 47χρονου στις 31 Ιουλίου το 2025. 

Η υπόθεση ήταν ορισμένη σήμερα στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας με το Δικαστήριο να ορίζει εκ νέου για ακρόαση την υπόθεση στις 25 Ιουνίου με τον κατηγορούμενο να παραμένει υπό κράτηση. 

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο ο κατηγορούμενος απάντησε μη παραδοχή στις 9 κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες είναι συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος συνομωσία κλοπής, απόπειρα φόνου, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου α κατηγορίας, παράνομη κατοχή πυρομαχικών πυροβόλου όπλου α κατηγορίας παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου β κατηγοριας, παράνομη κατοχή πυρομαχικών πυροβόλου όπλου Β κατηγορίας και συνομωσία για απόπειρα φόνου κατά του ίδιου ατόμου σε μεταγενέστερη ημερομηνία από τις 31 Ιουλίου 2025.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης η αστυνομία μετά από συντονισμένη επιχείρηση στις 17 Νοεμβρίου, φόρεσε χειροπέδες στον κατηγορούμενο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν πιστόλι 9 χιλιοστών, αριθμός σφαιρών, δύο ανθρωπόμορφες μάσκες, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα.  Σύμφωνα με πληροφορίες το πιστόλι δεν συνδέθηκε με κάποια εγκληματική ενέργεια.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών τέθηκε ο 22χρονος ύστερα από πληροφορία που λήφθηκε μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία ανέφερε σε τρίτο άτομο πως αυτός διέπραξε την απόπειρα φόνου.

Φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος παρακολουθούσε τον 47χρονο το τελευταίο διάστημα και κάποιες φορές άλλαζε το μέσο που χρησιμοποιούσε. Την ημέρα της απόπειρας φόνου αιτήθηκε απαλλαγή από την εργασία του.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του δράστη, από το σημείο όπου διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου, του έπεσε περιλαίμιο ρούχο το οποίο εντοπίστηκε. Από τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων του γενετικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος.

Επιπρόσθετα, στο κινητό του 22χρονου τηλέφωνο φαίνεται να εντοπίστηκαν βίντεο, που καταδεικνύουν πως παρακολουθούσε τον στόχο και μετά την απόπειρα φόνου. Σε αυτά τα βίντεο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να κατέγραφε τοποθεσίες στις οποίες κινείτο ο 47χρονος και να έκανε μάλιστα φωνητικές περιγραφές.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου την ώρα που ο 47χρονος κατευθυνόταν με ποδήλατο από τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς προς την περιοχή Κρασά. Σημειώνεται πως ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ξαφνικά η οδοντίατρος Νόνα Παπαδοπούλου: Έδωσε γενναία μάχη με την επάρατη νόσο - «Θα σε θυμόμαστε πάντα» - Δείτε φωτογραφία
«It’s official»: Νέα καφετέρια γνωστής αλυσίδας άνοιξε στη Λευκωσία και μας περιμένει – Δείτε βίντεο
ΑΠΟΕΛ: Το προφίλ του Κύπριου υποψήφιου επενδυτή - Πού δραστηριοποιείται και τα τεράστια funds που διαχειρίζεται
ΒΙΝΤΕΟ: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της αρπαγής παιδιού – Έπεσαν στην πισίνα με το μωρό, προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα
TikTok vs παραδοσιακή πολιτική: Πώς τα social media αλλάζουν το παιχνίδι των εκλογών στην Κύπρο
Γέμισμα με λιγότερα χρήματα: Μειώσεις στις τιμές καυσίμων – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαζική συμμετοχή και δυναμικός παλμός στη μεγάλη τελική συγκέντρωση της ΔΗΠΑ

 14.05.2026 - 13:08
Επόμενο άρθρο

Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

 14.05.2026 - 13:10
Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

  •  14.05.2026 - 12:11
Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

Σοκαριστικές φωτογραφίες: Δείτε εικόνες από το σοβαρό τροχαίο στο highway - «Υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις»

  •  14.05.2026 - 11:30
Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

  •  14.05.2026 - 13:49
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

  •  14.05.2026 - 13:41
Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

  •  14.05.2026 - 12:45
Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

  •  14.05.2026 - 13:10
Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

Ζητήθηκε η παράδοση του Τούρκου πατέρα που απήγαγε το γιο του - Ενώπιον Δικαστηρίου ο 53χρονος συνεργός

  •  14.05.2026 - 11:25
Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

  •  14.05.2026 - 10:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα