Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήTravelΓνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες
TRAVEL

Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες

 14.05.2026 - 17:34
Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες

Αν σκέφτεσαι ήδη την επόμενη καλοκαιρινή σου απόδραση, τότε μάλλον αυτή η προσφορά θα σου τραβήξει την προσοχή.

Η Ryanair ανακοίνωσε νέες εκπτωτικές πτήσεις από την Πάφο προς αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές που ξεκινούν από μόλις €15.99.

Ανάμεσα στους προορισμούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προσφορά είναι η Μάλτα, το Μιλάνο Μπέργκαμο, η Σόφια, η Βιέννη, η Μπρατισλάβα, η Νάπολη, η Βαρσοβία, το Ζάγκρεμπ, το Βουκουρέστι και η Ρώμη.

Οι προσφορές αφορούν κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2026, για ταξίδια από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Αυγούστου 2026.

Ιδανική ευκαιρία, δηλαδή, για ένα οικονομικό city break ή ακόμα και για μια αυθόρμητη καλοκαιρινή απόδραση χωρίς να ξεφύγεις στο budget.

Κλείσε εισιτήρια, εδώ.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο Αντώνης Κωνσταντινίδης: Ήταν μόλις 51 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας
Eurovision: Διέρρευσε ολόκληρο το βίντεο του «Jalla» από την πρόβα για τους κριτές
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»
ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»
Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας: Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα - Χιλιάδες ευρώ στην οικία αστυνομικού
Ο Μάιος φέρνει επιστροφές: Ποια ζώδια θα δεχτούν μήνυμα από πρώην

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες

 14.05.2026 - 17:08
Επόμενο άρθρο

Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

 14.05.2026 - 17:45
Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

  •  14.05.2026 - 12:11
Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

  •  14.05.2026 - 13:49
Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

  •  14.05.2026 - 17:45
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

  •  14.05.2026 - 13:41
Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει διεκδίκηση Προεδρίας της Βουλής»

Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει διεκδίκηση Προεδρίας της Βουλής»

  •  14.05.2026 - 14:21
Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

  •  14.05.2026 - 12:45
Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

  •  14.05.2026 - 13:10
ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»

ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»

  •  14.05.2026 - 14:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα