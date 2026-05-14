Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες

Η Ryanair ανακοίνωσε νέες εκπτωτικές πτήσεις από την Πάφο προς αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές που ξεκινούν από μόλις €15.99.
Ανάμεσα στους προορισμούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προσφορά είναι η Μάλτα, το Μιλάνο Μπέργκαμο, η Σόφια, η Βιέννη, η Μπρατισλάβα, η Νάπολη, η Βαρσοβία, το Ζάγκρεμπ, το Βουκουρέστι και η Ρώμη.
Οι προσφορές αφορούν κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2026, για ταξίδια από 1η Μαΐου μέχρι και 31 Αυγούστου 2026.
Ιδανική ευκαιρία, δηλαδή, για ένα οικονομικό city break ή ακόμα και για μια αυθόρμητη καλοκαιρινή απόδραση χωρίς να ξεφύγεις στο budget.
