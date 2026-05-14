Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

 14.05.2026 - 17:45
Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

Μάχη για τη ζωή του δίνει νεαρός αλλοδαπός εργάτης, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ εκτελούσε εργασίες καθαρισμού χόρτων στο διαχωριστικό έρεισμα του αυτοκινητοδρόμου Πάφου–Λεμεσού.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί, κοντά στην έξοδο της κοινότητας Σωτήρας, στην περιοχή Παραμαλιού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και των Βρετανικών Βάσεων.

Οι διασώστες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του νεαρού εργάτη, η οποία σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία στον οδηγό του οχήματος που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Εναντίον του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Ο 37χρονος οδηγός υπεβλήθη σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ με θετική ένδειξη.

Ο εργάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση υγείας του νεαρού εργάτη χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς ως εξαιρετικά σοβαρή. 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο Αντώνης Κωνσταντινίδης: Ήταν μόλις 51 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας
Eurovision: Διέρρευσε ολόκληρο το βίντεο του «Jalla» από την πρόβα για τους κριτές
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»
ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»
Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας: Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα - Χιλιάδες ευρώ στην οικία αστυνομικού
Ο Μάιος φέρνει επιστροφές: Ποια ζώδια θα δεχτούν μήνυμα από πρώην

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες

 14.05.2026 - 17:34
Επόμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με υποψήφιο επενδυτή

 14.05.2026 - 18:19
Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

  •  14.05.2026 - 12:11
Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

  •  14.05.2026 - 13:49
Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

  •  14.05.2026 - 17:45
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

  •  14.05.2026 - 13:41
Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει διεκδίκηση Προεδρίας της Βουλής»

Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει διεκδίκηση Προεδρίας της Βουλής»

  •  14.05.2026 - 14:21
Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

  •  14.05.2026 - 12:45
Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

  •  14.05.2026 - 13:10
ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»

ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»

  •  14.05.2026 - 14:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα