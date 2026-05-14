Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί, κοντά στην έξοδο της κοινότητας Σωτήρας, στην περιοχή Παραμαλιού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και των Βρετανικών Βάσεων.

Οι διασώστες κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης του νεαρού εργάτη, η οποία σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη.

Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία στον οδηγό του οχήματος που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Εναντίον του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Ο 37χρονος οδηγός υπεβλήθη σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ με θετική ένδειξη.

Ο εργάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.