Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήTravelΕυρωπαϊκή χώρα προσφέρει δωρεάν ταξίδια - Οι δικαιούχοι και οι όροι
TRAVEL

Ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει δωρεάν ταξίδια - Οι δικαιούχοι και οι όροι

 14.05.2026 - 18:32
Ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει δωρεάν ταξίδια - Οι δικαιούχοι και οι όροι

Μια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μια εντελώς δωρεάν ευκαιρία για πραγματικό ταξίδι, μακριά από οθόνες και ψηφιακή κόπωση, για όλους όσοι θέλουν πραγματική αποσύνδεση.

Η Αυστρία «σβήνει» τα κινητά

Την ώρα που η Gen Z δηλώνει εξουθενωμένη από το συνεχές scrolling, την πνευματική υπερφόρτωση και το γνωστό πλέον «brain fog», ο οργανισμός Austria Tourism λανσάρει το «Austrian Synapse». Πρόκειται για ένα περιορισμένο κοινωνικό πείραμα / marketing δράση που καλεί μόνο πέντε νέους (ηλικίας 18-29 ετών, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο) να περάσουν πέντε ημέρες στην Αυστρία εντελώς offline: χωρίς κινητά, χωρίς social media, χωρίς περισπασμούς.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όσους νιώθουν ότι η καθημερινότητα έχει γίνει υπερβολικά ψηφιακή και υπόσχεται μια εμπειρία «anti‑brain rot» (αντι‑σήψη του εγκεφάλου), όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σελίδα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα που «ξυπνά» τον εγκέφαλο

Το ταξίδι περιλαμβάνει ένα επιμελημένο πρόγραμμα που στοχεύει να ενεργοποιήσει ξανά την περιέργεια και την προσοχή: πεζοπορίες την αυγή με θέα τις Άλπεις, μαθήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, συμμετοχή σε εργασίες σε τοπική φάρμα και δραστηριότητες που συνδέουν τον ταξιδιώτη με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, οι ψηφιακές συσκευές απαγορεύονται αυστηρά (εκτός από περιπτώσεις ανάγκης). Αυτό σημαίνει ότι οι μόνες «φωτογραφίες» που θα πάρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες είναι εκείνες που θα αποτυπωθούν στη μνήμη τους.

Η ανάγκη για αποσύνδεση

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ταξιδιώτες στρέφονται όλο και περισσότερο σε προορισμούς ευεξίας, αναζητώντας πραγματική αποσύνδεση από τον έξω κόσμο. Η ιδέα των διακοπών χωρίς emails, ειδοποιήσεις και άγχος φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ειδικά ανάμεσα στους νεότερους.

Σύμφωνα με έρευνες, τρεις στους πέντε της Gen Z δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν λόγω ψηφιακής υπερφόρτωσης, ενώ πολλοί αναφέρουν αίσθημα κενού και μειωμένη διάθεση. Το «Austrian Synapse» επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτή την ανάγκη.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο νευροβιολόγος και ειδικός ψυχικής υγείας, Bernd Hufnagl, εξηγεί ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο όχι μόνο για να λαμβάνει πληροφορίες, αλλά και για να τις επεξεργάζεται. «Το να έχουμε περισσότερες αυθόρμητες στιγμές, να περνάμε λιγότερο χρόνο στο κινητό και να αφήνουμε χώρο για ονειροπόληση μάς βοηθά να γίνουμε πιο συνειδητοί και να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα τις ανάγκες μας», σημειώνει.

Όπως προσθέτει, οι διακοπές δεν πρέπει να γεμίζουν τον εγκέφαλο με ακόμη περισσότερα ερεθίσματα, αλλά να προσφέρουν αναλογικές εμπειρίες που ενισχύουν την προσοχή και τη μνήμη – στοιχεία που χάνονται στην ψηφιακά κορεσμένη καθημερινότητα.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεκτάθηκε αγαπημένη αλυσίδα με νέο κατάστημα - Δείτε που άνοιξε και τι προσφέρει - Φωτογραφίες
Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες
Ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει δωρεάν ταξίδια - Οι δικαιούχοι και οι όροι
Απίστευτη προσφορά: Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες
Φρίκη με ζευγάρι που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 3 μηνών βρέφος τους - «Μακάρι να πέθαινε»
«Έφυγε» νωρίς ο Αντώνης Κωνσταντινίδης: Ήταν μόλις 51 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με υποψήφιο επενδυτή

 14.05.2026 - 18:19
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Αχιλλέας Τρύφωνος - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία του

 14.05.2026 - 18:40
Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα, έστειλε μήνυμα ενότητας, ιστορικής μνήμης και συνέχισης του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

  •  14.05.2026 - 19:58
Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

  •  14.05.2026 - 13:49
Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

  •  14.05.2026 - 17:45
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

  •  14.05.2026 - 13:41
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους

  •  14.05.2026 - 16:01
Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

  •  14.05.2026 - 12:45
Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες

Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες

  •  14.05.2026 - 17:08
Απίστευτη προσφορά: Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες

Απίστευτη προσφορά: Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες

  •  14.05.2026 - 17:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα