Ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει δωρεάν ταξίδια - Οι δικαιούχοι και οι όροι

Η Αυστρία «σβήνει» τα κινητά

Την ώρα που η Gen Z δηλώνει εξουθενωμένη από το συνεχές scrolling, την πνευματική υπερφόρτωση και το γνωστό πλέον «brain fog», ο οργανισμός Austria Tourism λανσάρει το «Austrian Synapse». Πρόκειται για ένα περιορισμένο κοινωνικό πείραμα / marketing δράση που καλεί μόνο πέντε νέους (ηλικίας 18-29 ετών, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο) να περάσουν πέντε ημέρες στην Αυστρία εντελώς offline: χωρίς κινητά, χωρίς social media, χωρίς περισπασμούς.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όσους νιώθουν ότι η καθημερινότητα έχει γίνει υπερβολικά ψηφιακή και υπόσχεται μια εμπειρία «anti‑brain rot» (αντι‑σήψη του εγκεφάλου), όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σελίδα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα που «ξυπνά» τον εγκέφαλο



Το ταξίδι περιλαμβάνει ένα επιμελημένο πρόγραμμα που στοχεύει να ενεργοποιήσει ξανά την περιέργεια και την προσοχή: πεζοπορίες την αυγή με θέα τις Άλπεις, μαθήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, συμμετοχή σε εργασίες σε τοπική φάρμα και δραστηριότητες που συνδέουν τον ταξιδιώτη με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, οι ψηφιακές συσκευές απαγορεύονται αυστηρά (εκτός από περιπτώσεις ανάγκης). Αυτό σημαίνει ότι οι μόνες «φωτογραφίες» που θα πάρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες είναι εκείνες που θα αποτυπωθούν στη μνήμη τους.

Η ανάγκη για αποσύνδεση

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ταξιδιώτες στρέφονται όλο και περισσότερο σε προορισμούς ευεξίας, αναζητώντας πραγματική αποσύνδεση από τον έξω κόσμο. Η ιδέα των διακοπών χωρίς emails, ειδοποιήσεις και άγχος φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ειδικά ανάμεσα στους νεότερους.

Σύμφωνα με έρευνες, τρεις στους πέντε της Gen Z δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν λόγω ψηφιακής υπερφόρτωσης, ενώ πολλοί αναφέρουν αίσθημα κενού και μειωμένη διάθεση. Το «Austrian Synapse» επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτή την ανάγκη.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο νευροβιολόγος και ειδικός ψυχικής υγείας, Bernd Hufnagl, εξηγεί ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο όχι μόνο για να λαμβάνει πληροφορίες, αλλά και για να τις επεξεργάζεται. «Το να έχουμε περισσότερες αυθόρμητες στιγμές, να περνάμε λιγότερο χρόνο στο κινητό και να αφήνουμε χώρο για ονειροπόληση μάς βοηθά να γίνουμε πιο συνειδητοί και να αναγνωρίζουμε πιο εύκολα τις ανάγκες μας», σημειώνει.

Όπως προσθέτει, οι διακοπές δεν πρέπει να γεμίζουν τον εγκέφαλο με ακόμη περισσότερα ερεθίσματα, αλλά να προσφέρουν αναλογικές εμπειρίες που ενισχύουν την προσοχή και τη μνήμη – στοιχεία που χάνονται στην ψηφιακά κορεσμένη καθημερινότητα.

