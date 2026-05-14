Φρίκη με ζευγάρι που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 3 μηνών βρέφος τους - «Μακάρι να πέθαινε»

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 32χρονη Ντούνια Σεταουάτ και ο 44χρονος Αμπντελκαντέρ Εσίντ κατηγορούνται για τη δολοφονία του μικρού Άνταμ στην περιοχή Νορθ Φίντσλεϊ του Λονδίνου. Στο δικαστήριο Inner London Crown Court έγινε γνωστό ότι οι διασώστες που έφτασαν στις 30 Ιανουαρίου σε κοινωνική κατοικία της οικογένειας εντόπισαν το βρέφος με εκτεταμένα κατάγματα στο κρανίο, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, παραπέμπουν σε επαναλαμβανόμενα χτυπήματα σε σκληρή επιφάνεια, πιθανόν σε τοίχο.

Κατά τη διαδικασία, παρουσιάστηκαν επίσης μηνύματα που φέρεται να είχε αποστείλει η μητέρα στον αδελφό της, στα οποία εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το μωρό. Σε ένα από αυτά αναφέρει: «Με έχει εκνευρίσει πραγματικά. Δεν έχει κοιμηθεί ακόμη». Σε άλλο μήνυμα φέρεται να γράφει: «Απλώς χτύπα το μπ@@@@@ο και τελείωνε». Παράλληλα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε πει σε συγγενή της: «Μακάρι να πέθαινε».

Την ώρα που το βρέφος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ο Εσίντ, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές, φέρεται να είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Αλγερία και να είχε προχωρήσει σε αποστολή 1.000 λιρών σε ταξιδιωτικό γραφείο.

Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι ο μικρός Άνταμ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Great Ormond Street με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί έκριναν ότι δεν υπήρχαν περιθώρια ανάρρωσης και ζήτησαν να διακοπεί η μηχανική υποστήριξη της ζωής του, αίτημα που οι γονείς αρνήθηκαν. Τελικά, μετά από παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, εκδόθηκε σχετική εντολή και το βρέφος κατέληξε στις 17 Φεβρουαρίου.

Βαρύ ιατροδικαστικό πόρισμα για πολλαπλά τραύματα

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, κάταγμα πλευρού και εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία.

Κατά την ανάκριση, η Σεταουάτ αρνήθηκε κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πώς προκλήθηκαν τα τραύματα. Περιέγραψε ότι είχε δώσει στον σύντροφό της το μπιμπερό και άκουσε έναν περίεργο ήχο, ενώ όταν πλησίασε είδε το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση, με αλλαγή στο χρώμα του δέρματος.

Ο Εσίντ από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι τα τραύματα μπορεί να είχαν προκύψει κατά τη γέννηση και ότι είχε μετακομίσει στο σπίτι λόγω της κατάστασης του παιδιού, λέγοντας πως είχε ζητήσει από τη μητέρα να μην του προκαλέσει κακό.

Δεν δέχονται τις κατηγορίες

Και οι δύο κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι για δολοφονία, καθώς και για πρόκληση ή αποδοχή θανάτου παιδιού στο διάστημα 13 Νοεμβρίου 2025 έως 18 Φεβρουαρίου 2026. Η μητέρα ξέσπασε σε λυγμούς κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ενώ η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2027, με επόμενη διαδικαστική ακρόαση στις 27 Ιουλίου.

Ο δικαστής Μάικλ Έβανς προειδοποίησε το ζευγάρι ότι η απουσία ή η ανεπαρκής υπεράσπιση μπορεί να έχει συνέπειες στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η δίκη μπορεί να προχωρήσει ακόμη και χωρίς την παρουσία τους.

Ο Εσίντ έχει άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2027, ενώ η Σεταουάτ διαμένει στο Νορθ Φίντσλεϊ και ο σύντροφός της στην περιοχή Φίντσλεϊ.

