Υπογραφή Συμβολαίων για Επιδιόρθωση Βλαβών και Μείωση Απωλειών στο Δίκτυο Ύδρευσης του ΕΟΑ Αμμοχώστου

• Διαγωνισμός αρ. 31/2025 – «Εκσκαφή, Παλινόρθωση και Συναφείς Εργασίες σε Δρόμους και Πεζοδρόμια για την Επιδιόρθωση Βλαβών στο Υδρευτικό Δίκτυο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ) στην περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας»

• Διαγωνισμός αρ. 32/2025 – «Εκσκαφή, Παλινόρθωση και Συναφείς Εργασίες σε Δρόμους και Πεζοδρόμια για την Επιδιόρθωση Βλαβών στο Υδρευτικό Δίκτυο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ) στην περιοχή του Δήμου Αγίας Νάπας»

Το ποσό του κάθε συμβολαίου ανέρχεται σε €972.850 πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια εκτέλεσης των έργων είναι 24 μήνες ή μέχρι την εξάντληση του ποσού του συμβολαίου. Ανάδοχος και των δύο συμβολαίων είναι η εταιρεία «Λ&Λ Εργολάβοι Χωματουργικών Εργασιών ΛΤΔ».

Μέσα από την υλοποίηση των συγκεκριμένων συμβολαίων, ο ΕΟΑΑ προχωρεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ταχύτερη επιδιόρθωση βλαβών στο υδρευτικό δίκτυο, με στόχο τη σημαντική αντιμετώπιση των απωλειών πόσιμου νερού και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της επαρχίας Αμμοχώστου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, παλινόρθωση δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και όλες τις απαραίτητες συνοδευτικές εργασίες που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Υπολογίζεται ότι μέσα από τα συγκεκριμένα συμβόλαια θα επιδιορθωθούν πέραν των 3.000 βλαβών, αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση των απωλειών πόσιμου νερού.

Η υπογραφή των συμβολαίων πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου κ. Γιάννη Καρούσο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας κ. Λάμπρο Λάμπρου, στην παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και της Διευθυντικής Ομάδας, καθώς και προσωπικού του Οργανισμού.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου κ. Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι:

«Σήμερα οι απώλειες νερού στο υδρευτικό μας δίκτυο φτάνουν περίπου το 36%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που επηρεάζει τόσο τη σωστή διαχείριση του νερού όσο και το λειτουργικό κόστος του Οργανισμού. Μέσα από τα συγκεκριμένα

συμβόλαια προχωρούμε για πρώτη φορά σε μια οργανωμένη και στοχευμένη προσπάθεια αντιμετώπισης μεγάλου αριθμού βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, με στόχο τη σημαντική μείωση των απωλειών πόσιμου νερού.

Η προσπάθεια αυτή δεν σταματά εδώ, καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις και έργα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του ΕΟΑ Αμμοχώστου, όπως η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών νερού, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, αποδοτικό και αξιόπιστο δίκτυο ύδρευσης για όλους τους πολίτες της επαρχίας μας.»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.