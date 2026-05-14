Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία ΤύπουΥπογραφή Συμβολαίων για Επιδιόρθωση Βλαβών και Μείωση Απωλειών στο Δίκτυο Ύδρευσης του ΕΟΑ Αμμοχώστου
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή Συμβολαίων για Επιδιόρθωση Βλαβών και Μείωση Απωλειών στο Δίκτυο Ύδρευσης του ΕΟΑ Αμμοχώστου

 14.05.2026 - 16:43
Υπογραφή Συμβολαίων για Επιδιόρθωση Βλαβών και Μείωση Απωλειών στο Δίκτυο Ύδρευσης του ΕΟΑ Αμμοχώστου

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ) ανακοινώνει ότι σήμερα, 14 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή των συμβολαίων για τους πιο κάτω διαγωνισμούς:

• Διαγωνισμός αρ. 31/2025 – «Εκσκαφή, Παλινόρθωση και Συναφείς Εργασίες σε Δρόμους και Πεζοδρόμια για την Επιδιόρθωση Βλαβών στο Υδρευτικό Δίκτυο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ) στην περιοχή του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας»

• Διαγωνισμός αρ. 32/2025 – «Εκσκαφή, Παλινόρθωση και Συναφείς Εργασίες σε Δρόμους και Πεζοδρόμια για την Επιδιόρθωση Βλαβών στο Υδρευτικό Δίκτυο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ) στην περιοχή του Δήμου Αγίας Νάπας»

Το ποσό του κάθε συμβολαίου ανέρχεται σε €972.850 πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια εκτέλεσης των έργων είναι 24 μήνες ή μέχρι την εξάντληση του ποσού του συμβολαίου. Ανάδοχος και των δύο συμβολαίων είναι η εταιρεία «Λ&Λ Εργολάβοι Χωματουργικών Εργασιών ΛΤΔ».

Μέσα από την υλοποίηση των συγκεκριμένων συμβολαίων, ο ΕΟΑΑ προχωρεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ταχύτερη επιδιόρθωση βλαβών στο υδρευτικό δίκτυο, με στόχο τη σημαντική αντιμετώπιση των απωλειών πόσιμου νερού και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της επαρχίας Αμμοχώστου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές, παλινόρθωση δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και όλες τις απαραίτητες συνοδευτικές εργασίες που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Υπολογίζεται ότι μέσα από τα συγκεκριμένα συμβόλαια θα επιδιορθωθούν πέραν των 3.000 βλαβών, αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός για την αντιμετώπιση των απωλειών πόσιμου νερού.

Η υπογραφή των συμβολαίων πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου κ. Γιάννη Καρούσο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας κ. Λάμπρο Λάμπρου, στην παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και της Διευθυντικής Ομάδας, καθώς και προσωπικού του Οργανισμού.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου κ. Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι:

«Σήμερα οι απώλειες νερού στο υδρευτικό μας δίκτυο φτάνουν περίπου το 36%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που επηρεάζει τόσο τη σωστή διαχείριση του νερού όσο και το λειτουργικό κόστος του Οργανισμού. Μέσα από τα συγκεκριμένα

συμβόλαια προχωρούμε για πρώτη φορά σε μια οργανωμένη και στοχευμένη προσπάθεια αντιμετώπισης μεγάλου αριθμού βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, με στόχο τη σημαντική μείωση των απωλειών πόσιμου νερού.

Η προσπάθεια αυτή δεν σταματά εδώ, καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις και έργα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του ΕΟΑ Αμμοχώστου, όπως η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών νερού, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, αποδοτικό και αξιόπιστο δίκτυο ύδρευσης για όλους τους πολίτες της επαρχίας μας.»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο Αντώνης Κωνσταντινίδης: Ήταν μόλις 51 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας
Eurovision: Διέρρευσε ολόκληρο το βίντεο του «Jalla» από την πρόβα για τους κριτές
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»
ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»
Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας: Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα - Χιλιάδες ευρώ στην οικία αστυνομικού
Ο Μάιος φέρνει επιστροφές: Ποια ζώδια θα δεχτούν μήνυμα από πρώην

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φρίκη με ζευγάρι που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 3 μηνών βρέφος τους - «Μακάρι να πέθαινε»

 14.05.2026 - 16:27
Επόμενο άρθρο

Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες

 14.05.2026 - 17:08
Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

  •  14.05.2026 - 12:11
Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

  •  14.05.2026 - 13:49
Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει διεκδίκηση Προεδρίας της Βουλής»

Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει διεκδίκηση Προεδρίας της Βουλής»

  •  14.05.2026 - 14:21
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

  •  14.05.2026 - 13:41
Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

  •  14.05.2026 - 12:45
Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

  •  14.05.2026 - 13:10
ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»

ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»

  •  14.05.2026 - 14:18
Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

  •  14.05.2026 - 10:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα