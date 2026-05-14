Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες
Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες

 14.05.2026 - 17:08
Το καλοκαίρι του 2026, το NALU Latchi – Leonardo Limited Edition ανοίγει τις πόρτες του στη μαγευτική περιοχή του Λατσιού, παρουσιάζοντας μια νέα πρόταση πολυτελούς φιλοξενίας για την Κύπρο. Το νέο πεντάστερο παραθαλάσσιο resort της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean έρχεται να συνδυάσει τη σύγχρονη αισθητική, τη χαλαρότητα του μεσογειακού τρόπου ζωής και την αυθεντική σύνδεση με τη φύση.

Το resort θα διαθέτει 240 ευρύχωρες οικογενειακές σουίτες, εκ των οποίων οι 90 θα προσφέρουν swim-up πρόσβαση, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία διαμονής δίπλα στο νερό. Οι χώροι έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση, τη φυσική φωτεινότητα και τη seamless σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προσφέροντας μια αίσθηση χαλάρωσης και ιδιωτικότητας.

Το NALU δημιουργήθηκε ως ένας πολυδιάστατος προορισμός για οικογένειες, ζευγάρια και ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή καλοκαιρινή απόδραση. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν πολλαπλές πισίνες, χώρους wellness και spa, γυμναστήριο, προγράμματα ψυχαγωγίας, καθώς και ειδικά διαμορφωμένες εμπειρίες για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, η άμεση πρόσβαση στην παραλία και η ήρεμη ατμόσφαιρα της περιοχής ενισχύουν την αίσθηση αυθεντικής μεσογειακής απόδρασης.

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία διαμονής θα έχει και η γαστρονομία, με εστιατόρια και bars που θα συνδυάζουν μεσογειακές γεύσεις, τοπικά προϊόντα και σύγχρονες διεθνείς επιρροές.

Η τοποθεσία του NALU αποτελεί επίσης ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του. Βρίσκεται σε άμεση πρόσβαση με το Εθνικό Πάρκο Ακάμα και τα Λουτρά της Αφροδίτης, σε μία από τις πιο αυθεντικές και ανεξερεύνητες περιοχές της Κύπρου. Παράλληλα, η περιοχή είναι γνωστή για τη φυσική της σημασία, καθώς στις κοντινές παραλίες φωλιάζουν οι χελώνες Caretta caretta.

Ως μέλος της συλλογής Leonardo Limited Edition, το NALU εκφράζει μια φιλοσοφία φιλοξενίας βασισμένη στις εμπειρίες, τη σύγχρονη πολυτέλεια και τη σύνδεση με τον προορισμό.

Περισσότερο από ένα νέο ξενοδοχείο, το NALU έρχεται να αποτελέσει έναν νέο τρόπο καλοκαιρινής απόδρασης στην Κύπρο.

Tel.: +357 26 000 119
Akamantos, Polis Chrysochous, Latchi 8840, Cyprus
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

Με πληροφορίες από checkincyprsus.com

 

Υπογραφή Συμβολαίων για Επιδιόρθωση Βλαβών και Μείωση Απωλειών στο Δίκτυο Ύδρευσης του ΕΟΑ Αμμοχώστου

 14.05.2026 - 16:43
Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων - Η ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα, όπου θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Μετωπική σύγκρουση «μέχρις εσχάτων»: Πυρά για «ανηθικότητα» και «διπρόσωπη πολιτική» ανάμεσα σε Νικόλα και Οδυσσέα

  •  14.05.2026 - 13:49

Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ δεν αποκλείει διεκδίκηση Προεδρίας της Βουλής»

  •  14.05.2026 - 14:21

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

  •  14.05.2026 - 13:41

Υπόθεση «Σάντυ»: Σε συνεχή επικοινωνία Αστυνομία–Νομική Υπηρεσία – Τι λέει ο Γενικός Εισαγγελέας

  •  14.05.2026 - 12:45

Επεισόδια στη Λάρνακα: Αναβλήθηκε εκ νέου η δίκη - Ποιος ο λόγος - Παραμένουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι

  •  14.05.2026 - 13:10

ΒΙΝΤΕΟ: Η ενόχληση της Στ.Σάββα στην αποφώνηση της εκπομπή της: «Η υποτίμηση του άλλου, δεν ανεβάζει το δικό σου επίπεδο…»

  •  14.05.2026 - 14:18

Λουκάς Φουρλάς: Το συγκινητικό «χρόνια πολλά» στον αδελφό του που «έφυγε» νωρίς – Δείτε την ανάρτηση του

  •  14.05.2026 - 10:43

