Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες

Το resort θα διαθέτει 240 ευρύχωρες οικογενειακές σουίτες, εκ των οποίων οι 90 θα προσφέρουν swim-up πρόσβαση, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία διαμονής δίπλα στο νερό. Οι χώροι έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση, τη φυσική φωτεινότητα και τη seamless σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προσφέροντας μια αίσθηση χαλάρωσης και ιδιωτικότητας.

Το NALU δημιουργήθηκε ως ένας πολυδιάστατος προορισμός για οικογένειες, ζευγάρια και ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή καλοκαιρινή απόδραση. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν πολλαπλές πισίνες, χώρους wellness και spa, γυμναστήριο, προγράμματα ψυχαγωγίας, καθώς και ειδικά διαμορφωμένες εμπειρίες για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, η άμεση πρόσβαση στην παραλία και η ήρεμη ατμόσφαιρα της περιοχής ενισχύουν την αίσθηση αυθεντικής μεσογειακής απόδρασης.

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία διαμονής θα έχει και η γαστρονομία, με εστιατόρια και bars που θα συνδυάζουν μεσογειακές γεύσεις, τοπικά προϊόντα και σύγχρονες διεθνείς επιρροές.

Η τοποθεσία του NALU αποτελεί επίσης ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του. Βρίσκεται σε άμεση πρόσβαση με το Εθνικό Πάρκο Ακάμα και τα Λουτρά της Αφροδίτης, σε μία από τις πιο αυθεντικές και ανεξερεύνητες περιοχές της Κύπρου. Παράλληλα, η περιοχή είναι γνωστή για τη φυσική της σημασία, καθώς στις κοντινές παραλίες φωλιάζουν οι χελώνες Caretta caretta.

Ως μέλος της συλλογής Leonardo Limited Edition, το NALU εκφράζει μια φιλοσοφία φιλοξενίας βασισμένη στις εμπειρίες, τη σύγχρονη πολυτέλεια και τη σύνδεση με τον προορισμό.

Περισσότερο από ένα νέο ξενοδοχείο, το NALU έρχεται να αποτελέσει έναν νέο τρόπο καλοκαιρινής απόδρασης στην Κύπρο.

Tel.: +357 26 000 119

Akamantos, Polis Chrysochous, Latchi 8840, Cyprus

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Με πληροφορίες από checkincyprsus.com