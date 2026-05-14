Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

 14.05.2026 - 21:30
Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

Προβάδισμα του Δημοκρατικού Συναγερμού καταγράφει η νέα δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του Alpha Κύπρου, αποτυπώνοντας τις πολιτικές τάσεις ενόψει των επόμενων βουλευτικών εξελίξεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία RAI Consultants Ltd το διάστημα 1–11 Μαΐου 2026, σε παγκύπριο δείγμα 1.136 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόθεσης ψήφου, ο ΔΗΣΥ καταγράφει ποσοστό 24,5%, διατηρώντας την πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΑΚΕΛ με 20,5%, ενώ τρίτο κόμμα αναδεικνύεται το ΕΛΑΜ με 14,4%.

Ακολουθεί το ΔΗΚΟ με 9,7%, ενώ το Κίνημα «ΑΛΜΑ» συγκεντρώνει 7,8%. Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου καταγράφει ποσοστό 5,9%, διατηρώντας παρουσία πάνω από το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Σε χαμηλότερα ποσοστά κινείται το Volt με 4,2%, το Κίνημα Κυνηγών με 3,6%, η ΕΔΕΚ με 2,6%, η ΔΗΠΑ επίσης με 2,6%, οι Οικολόγοι με 2,0%, ενώ οι λοιποί σχηματισμοί συγκεντρώνουν συνολικά 2,0%.

Η εκτίμηση κατανομής των βουλευτικών εδρών δίνει στον ΔΗΣΥ 15 έδρες και στο ΑΚΕΛ 13, διατηρώντας μικρή μεταξύ τους διαφορά. Το ΕΛΑΜ εξασφαλίζει 9 έδρες, ενώ ΔΗΚΟ και ΑΛΜΑ λαμβάνουν από 6 έδρες. Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου εξασφαλίζει 4 έδρες και το Volt με 3.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν ένα πολυκομματικό πολιτικό σκηνικό, με τα μεγάλα κόμματα να διατηρούν ισχυρές δυνάμεις, αλλά και μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς να διεκδικούν αυξημένο ρόλο στη νέα Βουλή.

Ραγδαίες εξελίξεις - Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 26χρονος που απήγαγε το βρέφος του στη Λεμεσό

Πρόγνωση καιρού: Αυτές τις ημέρες και ώρες αναμένονται βροχές - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

