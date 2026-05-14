Πρόγνωση καιρού: Αυτές τις ημέρες και ώρες αναμένονται βροχές - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά σταδιακά στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια, μέχρι πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το Σάββατο και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.