Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρόγνωση καιρού: Αυτές τις ημέρες και ώρες αναμένονται βροχές - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγνωση καιρού: Αυτές τις ημέρες και ώρες αναμένονται βροχές - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

 14.05.2026 - 21:50
Πρόγνωση καιρού: Αυτές τις ημέρες και ώρες αναμένονται βροχές - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά σταδιακά στα δυτικά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά ή και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια, μέχρι πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και παροδικά στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το Σάββατο και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεκτάθηκε αγαπημένη αλυσίδα με νέο κατάστημα - Δείτε που άνοιξε και τι προσφέρει - Φωτογραφίες
Νέο ξενοδοχείο ανοίγει τις πόρτες του και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε σε ποια περιοχή και πότε - Φωτογραφίες
Ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει δωρεάν ταξίδια - Οι δικαιούχοι και οι όροι
Απίστευτη προσφορά: Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε υπέροχους προορισμούς - Δείτε τιμές - Λεπτομέρειες
Φρίκη με ζευγάρι που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 3 μηνών βρέφος τους - «Μακάρι να πέθαινε»
«Έφυγε» νωρίς ο Αντώνης Κωνσταντινίδης: Ήταν μόλις 51 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

 14.05.2026 - 21:30
Επόμενο άρθρο

Δείτε live: Ο β' ημιτελικός της Eurovision με την Antigoni Buxton να διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό για την Κύπρο

 14.05.2026 - 22:01
Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα, έστειλε μήνυμα ενότητας, ιστορικής μνήμης και συνέχισης του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

  •  14.05.2026 - 19:58
Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

  •  14.05.2026 - 21:30
Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε εργάτη στον αυτοκινητόδρομο - Στο χειρουργείο ο τραυματίας

  •  14.05.2026 - 17:45
Ραγδαίες εξελίξεις - Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 26χρονος που απήγαγε το βρέφος του στη Λεμεσό

Ραγδαίες εξελίξεις - Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 26χρονος που απήγαγε το βρέφος του στη Λεμεσό

  •  14.05.2026 - 21:19
Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους

Βουλευτικές Εκλογές 2026: Αυτά είναι τα εκλογικά κέντρα με τους λιγότερους ψηφοφόρους

  •  14.05.2026 - 16:01
ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

ΒΙΝΤΕΟ - Φειδίας Παναγιώτου: «Πολλές φορές συμβουλεύτηκα τον Αβερωφ» - «Μας πρόσφεραν χρήματα και δεν πήραμε ούτε σεντ»

  •  14.05.2026 - 13:41
Τα σκαλιά της αποτυχίας μας

Τα σκαλιά της αποτυχίας μας

  •  14.05.2026 - 20:20
VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni έκανε τη Βιέννη να χορεύει στους ρυθμούς του «Jalla»

VIDEO - Eurovision 2026: Η Antigoni έκανε τη Βιέννη να χορεύει στους ρυθμούς του «Jalla»

  •  14.05.2026 - 22:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα