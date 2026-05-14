Ραγδαίες εξελίξεις - Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 26χρονος που απήγαγε το βρέφος του στη Λεμεσό

Όπως μεταδίδουν τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, για τον οποίο υπήρχαν αναφορές ότι πέρασε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές και πήρε το παιδί από τη μητέρα του, συνελήφθη από την «αστυνομία» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της kibrisgazetesi, οι κατοχικές αρχές κινητοποιήθηκαν μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, αντιμετωπίζοντάς τα ως καταγγελίες, και εντόπισαν τον 26χρονο στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για είσοδο σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή, καθώς και για παράνομη έξοδο και είσοδο στα κατεχόμενα χωρίς άδεια.

Σε ό,τι αφορά το παιδί, αυτό φέρεται να βρίσκεται υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του, μητέρας του 26χρονου, με τη συγκατάθεση του «Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, ενώ οι Αρχές στις ελεύθερες περιοχές έχουν ήδη απευθύνει αίτημα προς την τ/κ πλευρά για παράδοση του πατέρα.