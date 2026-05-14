ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΡαγδαίες εξελίξεις - Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 26χρονος που απήγαγε το βρέφος του στη Λεμεσό
Ραγδαίες εξελίξεις - Συνελήφθη στα κατεχόμενα ο 26χρονος που απήγαγε το βρέφος του στη Λεμεσό

 14.05.2026 - 21:19
Στα χέρια των κατοχικών αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος πατέρας που φέρεται να άρπαξε βίαια το παιδί του από τη 35χρονη Βρετανίδα μητέρα του στη Λεμεσό.

Όπως μεταδίδουν τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας, για τον οποίο υπήρχαν αναφορές ότι πέρασε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές και πήρε το παιδί από τη μητέρα του, συνελήφθη από την «αστυνομία» στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της kibrisgazetesi, οι κατοχικές αρχές κινητοποιήθηκαν μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, αντιμετωπίζοντάς τα ως καταγγελίες, και εντόπισαν τον 26χρονο στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για είσοδο σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή, καθώς και για παράνομη έξοδο και είσοδο στα κατεχόμενα χωρίς άδεια.

Σε ό,τι αφορά το παιδί, αυτό φέρεται να βρίσκεται υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του, μητέρας του 26χρονου, με τη συγκατάθεση του «Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, ενώ οι Αρχές στις ελεύθερες περιοχές έχουν ήδη απευθύνει αίτημα προς την τ/κ πλευρά για παράδοση του πατέρα.

Καταγγελίες για απάτες με ψεύτικες αγγελίες εργασίας - Επιτήδειοι μιμούνται μεγάλες και γνωστές εταιρείες - Τι να προσέξεις

Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

Σαφές μήνυμα ΠτΔ στην Τουρκία από τη Βουλή των Ελλήνων - «Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη»

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα, έστειλε μήνυμα ενότητας, ιστορικής μνήμης και συνέχισης του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.

