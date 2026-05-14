Επεκτάθηκε αγαπημένη αλυσίδα με νέο κατάστημα - Δείτε που άνοιξε και τι προσφέρει - Φωτογραφίες
Επεκτάθηκε αγαπημένη αλυσίδα με νέο κατάστημα - Δείτε που άνοιξε και τι προσφέρει - Φωτογραφίες

Την αναπτυξιακή της πορεία συνεχίζει η αλυσίδα Kawacom’s, με το άνοιγμα του 29ου καταστήματός της στην Ορόκλινη, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην κυπριακή αγορά.

Το νέο κατάστημα έρχεται να εξυπηρετήσει τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και τους επισκέπτες, προσφέροντας έναν σύγχρονο και φιλόξενο χώρο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Με προσεγμένο σχεδιασμό και λειτουργική διάταξη, ο χώρος δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για στιγμές χαλάρωσης, κοινωνικές συναντήσεις, αλλά και σύντομες στάσεις για ποιοτικό καφέ.

Πιστό στη φιλοσοφία του brand, το Kawacom’s στην Oρόκλινη δίνει έμφαση στην ποιότητα της εξυπηρέτησης, τη συνέπεια και τη λεπτομέρεια, με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον πελάτη. Κάθε ρόφημα παρασκευάζεται με προσοχή, αναδεικνύοντας την ποιότητα και τα αρώματα του καφέ που χαρακτηρίζουν την αλυσίδα.

Παράλληλα, με γνώμονα την ποιότητα, το κατάστημα προσφέρει ποικιλία από σνακ και ροφήματα, συμπεριλαμβανομένων υγιεινών και vegan επιλογών, καλύπτοντας τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες.

Με οδηγό το μήνυμα «Comfort in Every Sip», η αλυσίδα Kawacom’s συνεχίζει να επενδύει στην εμπειρία του πελάτη, φέρνοντας στην Ορόκλινη έναν ακόμη προορισμό για ποιοτικό καφέ και σύγχρονη φιλοξενία.

Διεύθυνση: Οδός Αμμοχώστου 2, Πύλα 7081 | Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24 045600
Takeaway: Δευτέρα-Παρασκευή 06:00-18:00 / Σάββατο 06:30-18:00 / Κυριακή 07:00-18:00
Delivery: Δευτέρα-Παρασκευή 06:00-17:30 / Σάββατο 06:30-17:30 / Κυριακή 07:00-17:30

 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα, έστειλε μήνυμα ενότητας, ιστορικής μνήμης και συνέχισης του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.

