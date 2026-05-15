Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

Η τελική ευθεία προς την κάλπη, η οποία παραδοσιακά θεωρείται η πιο κρίσιμη περίοδος για την προσέγγιση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων και την παρουσίαση θέσεων και προτάσεων, εξελίσσεται περισσότερο σε μια μάχη εντυπώσεων, προσωπικών συγκρούσεων και πολιτικής φθοράς.

Οι τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνουν ότι το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα. Δημόσιες αντιπαραθέσεις, καταγγελίες, αιχμές για διαφθορά, ποινικές έρευνες και προσωπικές επιθέσεις κυριαρχούν στην καθημερινή πολιτική ατζέντα. Οι τηλεμαχίες και οι δημόσιες παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών αναλώνονται κυρίως σε αλληλοκατηγορίες και προσπάθειες αποδόμησης των αντιπάλων, την ώρα που τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία παραμένουν στο περιθώριο.

Η σύγκρουση Νικόλα- Οδυσσέα και το κλίμα πόλωσης

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί ήταν και η έντονη αντιπαράθεση στο debate του OMEGA ανάμεσα στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, και τον επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η συζήτηση κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με επίκεντρο την υπόθεση του ΟΕΔΑ Πεντακώμου, τις ποινικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις καταγγελίες Χασαπόπουλου εναντίον του κ. Μιχαηλίδη, περί ψευδορκίας.

Η αντιπαράθεση, ανέδειξε ακριβώς τη μορφή που έχει πάρει η προεκλογική εκστρατεία τις τελευταίες ημέρες. Αντί η συζήτηση να επικεντρωθεί σε πολιτικές θέσεις και προτάσεις για την οικονομία, την κοινωνία ή το μέλλον της χώρας, μετατράπηκε σε μια σκληρή σύγκρουση γύρω από προσωπικές ευθύνες, πολιτικές σκοπιμότητες και προσπάθεια πολιτικής αποδόμησης.

Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο τα δύο συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Αντανακλά συνολικά το κλίμα της προεκλογικής περιόδου, όπου η πολιτική ένταση και η αντιπαράθεση φαίνεται να υπερισχύουν της ουσιαστικής πολιτικής συζήτησης. Τα debates, που θεωρητικά αποτελούν ευκαιρία ενημέρωσης των πολιτών, συχνά εξελίσσονται σε πεδίο συγκρούσεων που παράγουν περισσότερο πολιτικό θόρυβο παρά ουσιαστικό διάλογο.

Η ουσία μένει εκτός συζήτησης

Την ίδια ώρα, τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία παραμένουν σε δεύτερο πλάνο. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, οι χαμηλοί μισθοί, η πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, η κατάσταση στην υγεία και την παιδεία, το μεταναστευτικό, αλλά και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, δεν κατάφεραν να κυριαρχήσουν στον δημόσιο διάλογο όσο θα ανέμενε κανείς σε μια τόσο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε με σαφήνεια και στη δημοσκόπηση που παρουσίασε το βράδυ της Πέμπτης το ΣΙΓΜΑ, σύμφωνα με την οποία το 74% των πολιτών θεωρεί ότι τα κόμματα δεν συζήτησαν επαρκώς τις θέσεις και τις προτάσεις τους για τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα και ίσως το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα αυτής της προεκλογικής περιόδου.

Στην πραγματικότητα, επτά στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι η προεκλογική περίοδος δεν τους βοήθησε να ακούσουν συγκεκριμένες λύσεις ή να κατανοήσουν ποιο είναι το σχέδιο των κομμάτων για την επόμενη ημέρα. Αντί πολιτικής ουσίας, κυριάρχησαν οι συγκρούσεις, η επικοινωνιακή ένταση και η διαχείριση της επικαιρότητας.

Οι αστοχίες των κομμάτων

Αυτό ακριβώς αποτελεί και μία από τις μεγαλύτερες αστοχίες των κομμάτων σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Αντί να αξιοποιήσουν την περίοδο πριν από τις εκλογές για να ανοίξουν έναν ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία, επέλεξαν σε μεγάλο βαθμό να επενδύσουν στην πόλωση και στη δημιουργία πολιτικών μετώπων. Η στρατηγική αυτή μπορεί να εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμα τη συσπείρωση των κομματικών ακροατηρίων, ωστόσο ενισχύει ακόμη περισσότερο την απαξίωση της πολιτικής στα μάτια των πολιτών.

Παράλληλα, είναι εμφανές ότι τα κόμματα έχουν εισέλθει πλέον στη φάση της απόλυτης συσπείρωσης. Σε ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, με δεκάδες κομματικούς σχηματισμούς και εκατοντάδες υποψήφιους να διεκδικούν ψήφους, κάθε διαρροή θεωρείται κρίσιμη. Γι’ αυτό και η ένταση αυξάνεται όσο πλησιάζει η ημέρα της κάλπης.

Οι κομματικοί μηχανισμοί επιχειρούν να κινητοποιήσουν τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, να περιορίσουν την αποχή και να αποτρέψουν μετακινήσεις προς μικρότερα κόμματα ή ανεξάρτητους υποψηφίους. Μέσα σε αυτή τη μάχη επιβίωσης, η πολιτική επιχειρηματολογία συχνά αντικαθίσταται από τη συνθηματολογία, την υπερβολή και τις επιθετικές επικοινωνιακές τακτικές.

Οι επόμενες ημέρες μέχρι την κάλπη αναμένεται να είναι ακόμη πιο φορτισμένες. Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, είναι αν το πολιτικό σύστημα θα καταφέρει, έστω και στο τέλος, να επαναφέρει τη συζήτηση στην ουσία και στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί όσο η πολιτική εξαντλείται στην τοξικότητα και στη σύγκρουση, τόσο μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα στους πολίτες και τα κόμματα. Και αυτό ίσως να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την επόμενη μέρα των εκλογών.