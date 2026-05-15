Βουλευτικές 2026 - Η μεγάλη ανισότητα: Ποια κόμματα «δίνουν χώρο» στις γυναίκες - Αυτές είναι όλες οι υποψήφιες

Συνολικά, στις φετινές εκλογές συμμετέχουν 753 υποψήφιοι και υποψήφιες, εκ των οποίων οι 744 κατέρχονται με κομματικούς συνδυασμούς και 9 ως μεμονωμένοι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Από το σύνολο των υποψηφιοτήτων, οι 529 αφορούν άνδρες, ποσοστό 70,3%, ενώ μόλις 224 υποψηφιότητες ή ποσοστό 29,7% αφορούν γυναίκες.

Η εικόνα αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη θέση των γυναικών στην πολιτική σκηνή και κατά πόσο τα κόμματα δίνουν πραγματικά χώρο και ευκαιρίες σε γυναίκες να διεκδικήσουν εκλόγιμες θέσεις.

Πού καταγράφονται τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά

Η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών καταγράφεται στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, όπου οι γυναίκες αποτελούν το 34,2% των υποψηφίων. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στην Πάφο, όπου μόλις το 25,4% των υποψηφιοτήτων αφορά γυναίκες.

Αναλυτικά ανά επαρχία:

Λευκωσία: 261 υποψηφιότητες – 81 γυναίκες (31%)

261 υποψηφιότητες – 81 γυναίκες (31%) Λεμεσός: 167 υποψηφιότητες – 47 γυναίκες (28,1%)

167 υποψηφιότητες – 47 γυναίκες (28,1%) Αμμόχωστος: 141 υποψηφιότητες – 41 γυναίκες (29,1%)

141 υποψηφιότητες – 41 γυναίκες (29,1%) Λάρνακα: 76 υποψηφιότητες – 26 γυναίκες (34,2%)

76 υποψηφιότητες – 26 γυναίκες (34,2%) Πάφος: 67 υποψηφιότητες – 17 γυναίκες (25,4%)

67 υποψηφιότητες – 17 γυναίκες (25,4%) Κερύνεια: 41 υποψηφιότητες – 12 γυναίκες (29,3%)

Παρότι σε ορισμένες επαρχίες παρατηρείται μικρή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, η συνολική εικόνα εξακολουθεί να καταγράφει έντονη ανισορροπία.

Παρέμβαση της Επιτρόπου Ισότητας

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των γυναικών.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά:«Οι γυναίκες αποτελούν το 50% του πληθυσμού της χώρας μας. Όμως, η εκπροσώπησή τους στα ψηφοδέλτια για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές περιορίζεται μόλις στο 29,7%, γεγονός που καταδεικνύει, για ακόμη μία φορά, το έλλειμμα ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή του τόπου.»

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ισότιμη παρουσία των γυναικών στη Βουλή αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ολόκληρης της κοινωνίας.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι προηγήθηκαν επαφές με κόμματα και γυναικείες οργανώσεις, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας γυναικών στα ψηφοδέλτια και ιδιαίτερα σε εκλόγιμες θέσεις.

«Η νέα Βουλή πρέπει να αντικατοπτρίζει την κοινωνία»

Η Επίτροπος εξέφρασε την ελπίδα ότι η εικόνα θα αλλάξει μέσα από την ψήφο των πολιτών στις κάλπες της 24ης Μαΐου, τονίζοντας ότι η νέα Βουλή θα πρέπει να αντανακλά ουσιαστικά τη σύνθεση της κυπριακής κοινωνίας.

«Η ισοτιμία γυναικών και ανδρών δεν είναι επιλογή, είναι κοινωνική επιταγή. Και είναι ευθύνη όλων μας να την εκπληρώσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι φετινές εκλογές θα οδηγήσουν τελικά σε μια πιο ισορροπημένη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ή αν η κυπριακή πολιτική σκηνή θα συνεχίσει να παραμένει κυρίως ανδροκρατούμενη.

Συνολικός αριθμός γυναικών υποψηφίων ανά κόμμα

Με βάση τα στοιχεία από όλες τις επαρχίες, αυτά είναι τα κόμματα με τις περισσότερες και λιγότερες γυναίκες υποψήφιες στις Βουλευτικές Εκλογές 2026:

Ποιο κόμμα έχει τις περισσότερες γυναίκες

Πρώτο κόμμα σε αριθμό γυναικών υποψηφίων είναι το Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο με 24 γυναίκες υποψήφιες παγκύπρια.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι:

Οικολόγοι με 23 γυναίκες

ΑΚΕΛ με 21

Βολτ με 19

Ποιο κόμμα έχει τις λιγότερες

Η Ακρο-Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός συμμετέχει με μόλις 1 γυναίκα υποψήφια, ενώ η Δημοκρατική Αλλαγή κατεβάζει μόνο 2 γυναίκες.

Το Πράσινο Κόμμα έχει συνολικά 3 γυναίκες υποψήφιες.

Παρά το γεγονός ότι τα μεγάλα παραδοσιακά κόμματα διαθέτουν τα περισσότερα ψηφοδέλτια, αναλογικά υψηλότερη γυναικεία παρουσία εμφανίζουν μικρότεροι πολιτικοί σχηματισμοί όπως το Άλμα, οι Οικολόγοι και το Βολτ, οι οποίοι καταγράφουν από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών στα ψηφοδέλτιά τους ενόψει των εκλογών της 24ης Μαΐου.

Οι γυναίκες υποψήφιες ανά επαρχία και κόμμα

Λευκωσία

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα: Βαρενύκ Νεοκλέους Ολένα

ΑΚΕΛ: Ανδρέου Μαρίνα, Ευαγόρου Ελένη, Κωνσταντίνου Χριστίνα, Τριμιθιώτη Μαριλένα, Χατζηανδρέου Άντρη, Χατζηπαύλου–Λιάση Αυγή, Χρυσάνθου Κωνσταντίνα, Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα

Ακρο-Αριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός: Ντε Πέτρο Τσελεστίνα

Άλμα: Βασιλείου Ιωάννα, Ηλία Στυλιανή, Ιωάννου Χριστίνα, Καμινάρα Ανδρούλλα, Κοκκίνου Παρασκευή, Κυπριανού Αναστασία, Παναγίδου Σταύρια, Πιτσιάλη Γεωργία, Χαραλαμπίδου Ειρήνη

Άμεση Δημοκρατία: Γεωργίου Μαρίνα, Μιτέλλα Έλενα, Σοφοκλέους Μόνικα, Σοφοκλέους Ανδρομάχη, Χαραλάμπους Χάρις, Χριστούδια Γκουμουσκούτ Άντρη

Βολτ: Ατταλίδου Αλεξάνδρα, Βασιλείου Σοφία, Δημητριάδου Χριστοδουλίδου Ροδούλα, Θεοχαρίδου Δέσποινα, Ξάνθου Έφη

ΔΗΠΑ: Αβρααμίδου Έλενα, Βραχίμη Έλενα, Κυπριανού Άννα, Κυπριανού–Χατζηστυλλή Κυπρούλα, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα, Νικολάου Θέα, Χρυσοστόμου Ελένη

ΔΕΚ: Κολιού Ελένη, Παπαριστοτέλους Ελένη, Σισμάνη Χρυστάλλα

ΔΗΚΟ: Ερωτοκρίτου Χριστιάνα, Κουσούλου Μαρία, Παπαδοπούλου Έλενα, Πρόδρομου Άντρη, Σάββα Παναγή Αγγελική, Φουλή Βερόνικα, Φράγκου Αντωνία

ΔΗΣΥ: Ανθούση Αναστασία, Κουσίου Χατζηδημητρίου Έλενα, Ορφανίδου Σάβια, Παύλου Τίνα

ΕΔΕΚ: Αντωνίου Ειρήνη, Ευσταθίου Χριστίνα, Μανουσάκη Κυριακή, Νεοφύτου Μικαέλλα, Πίκη Λουκία, Χριστοδούλου Σοφία

ΕΛΑΜ: Αγαπίου Χριστίνα, Γεωργιάδου Ρούλα, Διονυσίου Ανδρούλλα, Κεμιτζή Ελισάβετ, Στυλιανού Λευκή

Ενεργοί Πολίτες – Κυνηγοί: Κωνσταντινίδου Γεωργία, Μενελάου Χριστίνα

Οικολόγοι: Δημητρίου Σταυρούλα, Κολά Μαρία, Λουκά Νικολέττα, Λυμπούρη Κοζάκου Έλενα, Πετρίδου Στέλλα, Σακαδάκη Αλεξία, Τριανταφυλλίδου Μαρία, Χατζηστυλλή Αικατερίνη, Χρήστου Βιργινία

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: Αφαντίτη Μαρία, Χατζηχριστοφόρου Μαρία

Σήκου Πάνω: Κυπριανού Κυπρούλλα, Κωνσταντινίδου Άρτεμις, Λαμπριανίδου Γεωργία, Φίλιπ Τορναρίτου Ραμόνα

Πράσινο Κόμμα: Θεοδοσιάδου Μαρία, Λεβέντη Απολλωνία

Λεμεσός

Αγρονόμος: Βλάσοβα Ιουλία, Έλληνα Μαρία, Κατσουνωτού Βικτώρια, Κυριάκου Μελίνα

ΑΚΕΛ: Ιωάννου Αργεντούλα, Μιχαηλίδου–Χρίστου Φωτεινή, Νικολάου Μαρίνα, Στελίου Νικολάου Μέλανη, Χρίστου Δανάη

Άλμα: Ευαγγέλου Νεοφύτα, Παπαμιλτιάδους Παρασκευή, Συμεού Στέλλα

Άμεση Δημοκρατία: Ιωάννου Κλεονίκη, Λοΐζου Μαρία, Χατζησταύρου Δήμητρα

Βολτ: Βάσκες Χατζηλύρα Πενέλοπε, Λιμνάτη Μελίνα, Νικολαΐδου Σπίβακ Πανδώρα, Ονουφρίου Χριστοδούλου Φρύνη, Σκέντερ Μαρία, Χριστοφή Νίκη

Δημοκρατική Αλλαγή: Αγαθοκλέους Αγγελική

ΔΗΠΑ: Αχιλλέως Ελένη, Βασιλείου Χάρια, Κλεάνθους Ηλιάνα

ΔΗΚΟ: Δημοσθένους Αρετή, Τσολάκη Ευανθία

ΔΗΣΥ: Ριάλα Αγγελική, Τσιρίδου Φωτεινή

ΕΔΕΚ: Γεωργίου Ανδρομάχη, Δημητρίου Δήμητρα, Νεοκλέους Αγγέλα

ΕΛΑΜ: Γλυκύ Νάταλυ, Μεφέρη Ευθυμία, Παστέλλα Μαρία

Ενεργοί Πολίτες – Κυνηγοί: Ιωάννου Τώνια, Σωκράτους Δάφνη

Οικολόγοι: Διαμαντίδου Μαρία, Κορομπίντσεβα Όλγα, Κρίδη Μαρία, Πιερίδου Μόνικα

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: Αθανασίου Μαριάννα

Σήκου Πάνω: Λούτσιου Νέλλη, Φραγκεσκίδου Άννα, Χριστοδούλου Λυσιμάχη, Χρίστου Έλεν

Αμμόχωστος

Αγρονόμος: Μανδρίτη Νικολέττα

ΑΚΕΛ: Γερολέμου Αναστασία, Παρασκευά Κωνσταντίνα, Σοφοκλέους Νικολέττα

Άλμα: Δρουσιώτου Θεοδουλίτσα, Θερίστη Μαρία, Κεσίδη Όλγα, Μαλάκτου Αγγέλα, Φιλίππου Μαρία, Φωτιάδη Λιάννα

Άμεση Δημοκρατία: Κωνσταντινίδη Νταϊάνα Λουσία, Μενελάου Ελένη

Βολτ: Αυξεντίου Ιωαννίδου Παναγιώτα, Παραλική Κυθραιώτη Ιόλη

Δημοκρατική Αλλαγή: Σουρούλλα Μαρίνα

ΔΗΠΑ: Ττάκκα Ζαμπέλα

ΔΕΚ: Αντωνίου Μαρίνα, Παυλίδου Βερόνικα

ΔΗΚΟ: Ευθυμίου Έλενα, Κκόνε Έλενα, Πελαγία Σόλια, Πιερή Αδαμαντία

ΔΗΣΥ: Καϊμακλιώτη Μαργαρίτα

ΕΔΕΚ: Γιόκκα Παντελίτσα, Δημητρίου Στέκα Άντρη, Δρουσιώτη Ραφαέλλα, Ιακώβου Αλεξία

ΕΛΑΜ: Γαβριήλ Καλλισθένη, Καστάνου Ζαφείρω, Κορύτσα Μαρία, Κουρτή Νεφέλη

Ενεργοί Πολίτες – Κυνηγοί: Καλλή Ζωή, Λιλή Αννίτα

Οικολόγοι: Μιχαήλ Χρύσω, Παναγή Παρουσία, Σάββα Χρύσω, Σταυρή Χατζηγιαννή Ευάνθη, Χρίστου Μυριάνα

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα

Σήκου Πάνω: Βαρδάκη Ζήνα, Παναγιώτου Δέσπω

Λάρνακα

Αγρονόμος: Προυσάκοβα Μαρίνα

ΑΚΕΛ: Τζιώνη Ελένη, Χαραλάμπους Φωτεινή, Χριστοδούλου Πωλίνα

Άλμα: Λοΐζου Μαρία, Πελιβανίδη Μαρία, Πλύση Κωνσταντίνα

Άμεση Δημοκρατία: Κωνσταντινίδου Νεκταρία, Πέτρου Γεωργία

Βολτ: Γεωργιάδου Μαργαρίτα, Λισένγκο Άννα

ΔΗΠΑ: Ξενιτίδου Δέσποινα, Παπαδοπούλου Δέσποινα

ΔΕΚ: Μιχαήλ Ελένη

ΔΗΚΟ: Σταυρινοπούλου Τ. Γεωργία

ΔΗΣΥ: Δημητρίου Αννίτα, Βωνιάτη Στάλω, Θεολόγου Μανώλη Άνδρεα

ΕΛΑΜ: Χριστοδούλου Άντρη

Ενεργοί Πολίτες – Κυνηγοί – Δράση Προσφύγων: Ηρακλέους Ηράκλεια, Ναθαναήλ Ανδρούλλα

Οικολόγοι: Βιολάρη Κατερίνα, Νικολάου Πατάτα Αλεξία, Παρασχού Λοΐζα

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: Χατζηχριστοφόρου Αλεξάνδρα

Σήκου Πάνω: Χομένκο Άννα

Πάφος

Αγρονόμος: Μιχαηλίδου Ναταλία

ΑΚΕΛ: Θεοφάνους Μαριέλλα

Άλμα: Καλαϊτσίδου Ελλάδα

Βολτ: Παύλου Δέσπω, Στυλιανίδου Άννα

ΔΗΠΑ: Μαυράκη Κυριακή, Χαριλάου Χαρούλα

ΔΕΚ: Γεωργίου Νάταλη, Κυριάκου Κυριακή

ΔΗΚΟ: Ιωάννου Νατάσα, Κωνσταντινίδου Άντρη

ΔΗΣΥ: Κωνσταντίνου Νικολέττα

ΕΔΕΚ: Στεφάνου Μελίνα

Οικολόγοι: Ανδρέου Ταμένου Ειρήνη

Σήκου Πάνω: Γιαννάκου Ιωάννα

Πράσινο Κόμμα: Θεοδώρου Θεογνωσία

Κερύνεια

ΑΚΕΛ: Χασίκου Αναστασία

Άλμα: Παπαραδαμάνθους Κατερίνα, Χριστοδούλου Νίκη

Βολτ: Ιωάννου Νατάσα, Μαυρομμάτη Σπυρούλα

ΔΗΠΑ: Σολωμού Πωλίνα

ΔΕΚ: Χριστοφή Μίλερτ Ελένη

ΔΗΣΥ: Σούπερμαν Ρίτα

ΕΛΑΜ: Βασιλείου Πολυξένη

Οικολόγοι: Φουρούκλα Στάλω

Σήκου Πάνω: Ιωσήφ Πωλίνα

Θρησκευτικές Ομάδες

Λατίνοι: Μαντοβάνη Αντωνέλλα Λύδια, ανακηρύχθηκε χωρίς ανθυποψήφιο/α.