Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας - Καταγγέλθηκαν μεθυσμένοι οδηγοί - Κατακρατήθηκαν επτά οχήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας - Καταγγέλθηκαν μεθυσμένοι οδηγοί - Κατακρατήθηκαν επτά οχήματα

 15.05.2026 - 06:54
Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας - Καταγγέλθηκαν μεθυσμένοι οδηγοί - Κατακρατήθηκαν επτά οχήματα

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Kατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 458 οχήματα και ελέγχθηκαν 562 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 40 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 281 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 128 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 79 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, κατά τους οποίους έγιναν 3 καταγγελίες, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, έγιναν τέσσερις έλεγχοι οδηγών, με τρία θετικά προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερχονται... ανατροπές στο καιρικό μενού - Τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο
Εορτολόγιο: Τα οκτώ ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Βουλευτικές 2026: Η μάχη για τους αναποφάσιστους - Γιατί πολλοί ψηφοφόροι αποφασίζουν στο «παρά πέντε» των εκλογών
Βουλευτικές 2026 - Η μεγάλη ανισότητα: Ποια κόμματα «δίνουν χώρο» στις γυναίκες - Αυτές είναι όλες οι υποψήφιες
Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eurovision 2026–Αποστολή στη Βιέννη: Οι πρώτες δηλώσεις της Antigoni–«Νιώθω σαν να έχω κερδίσει ήδη»

 15.05.2026 - 06:51
Επόμενο άρθρο

Πώς μπορούν να σας κλέψουν τα δακτυλικά αποτυπώματα από μια... selfie

 15.05.2026 - 07:08
«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

  •  15.05.2026 - 06:23
Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

  •  15.05.2026 - 06:21
Βουλευτικές 2026: Η μάχη για τους αναποφάσιστους - Γιατί πολλοί ψηφοφόροι αποφασίζουν στο «παρά πέντε» των εκλογών

Βουλευτικές 2026: Η μάχη για τους αναποφάσιστους - Γιατί πολλοί ψηφοφόροι αποφασίζουν στο «παρά πέντε» των εκλογών

  •  15.05.2026 - 06:31
Βουλευτικές 2026 - Η μεγάλη ανισότητα: Ποια κόμματα «δίνουν χώρο» στις γυναίκες - Αυτές είναι όλες οι υποψήφιες

Βουλευτικές 2026 - Η μεγάλη ανισότητα: Ποια κόμματα «δίνουν χώρο» στις γυναίκες - Αυτές είναι όλες οι υποψήφιες

  •  15.05.2026 - 06:27
Νέα δημοσκόπηση SIGMA: To κόμμα που ανεβαίνει και εξασφαλίζει θέση στη Βουλή – Αναμένουν εκπλήξεις οι πολίτες από τη «τενέκκα»

Νέα δημοσκόπηση SIGMA: To κόμμα που ανεβαίνει και εξασφαλίζει θέση στη Βουλή – Αναμένουν εκπλήξεις οι πολίτες από τη «τενέκκα»

  •  14.05.2026 - 23:21
Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

Δημοσκόπηση Alpha: Σταθερό προβάδισμα ΔΗΣΥ και πολυκομματική Βουλή

  •  14.05.2026 - 21:30
Τα σκαλιά της αποτυχίας μας

Τα σκαλιά της αποτυχίας μας

  •  14.05.2026 - 20:20
Εορτολόγιο: Τα οκτώ ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Τα οκτώ ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  15.05.2026 - 06:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα