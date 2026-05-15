ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πόσους πρέπει ακόμα να θρηνήσουμε;» – Κραυγή απόγνωσης για ετοιμόρροπη πολυκατοικία στην καρδιά της Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

 15.05.2026 - 08:15
Έντονο αποτροπιασμό και εύλογη ανησυχία προκαλούν οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την κεντρική λεωφόρο Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Μετά το μαύρο Σάββατο της 11ης Απριλίου, όπου η πτώση πολυκατοικίας οδήγησε στον θάνατο δύο συνανθρώπων μας, η κοινωνία των πολιτών φαίνεται πως δεν δέχεται πλέον τον εφησυχασμό των αρμόδιων αρχών.

Χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό που καταγράφει την τραγική κατάσταση ενός κτιρίου στην καρδιά της πόλης, το οποίο φαίνεται να στέκει κυριολεκτικά από τύχη. Με τη λεζάντα «Τα σχόλια δικά σας... πόσους πρέπει να θρηνήσουμε;», η ανάρτηση στην ομάδα «CY Police Checkpoint» λειτούργησε ως μια κραυγή αγωνίας που έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια αγανακτισμένων πολιτών.

Η οπτική μαρτυρία σοκάρει, καθώς αποτυπώνει διαβρωμένα μπετόν και εμφανή σημάδια στατικής ανεπάρκειας σε ένα σημείο από το οποίο διέρχονται καθημερινά χιλιάδες πεζοί και οχήματα.

