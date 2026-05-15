ΑρχικήΠολιτική
VIDEO: Συγκλονίζει ο 24χρονος που απέσυρε την υποψηφιότητα του - «Βρέθηκα αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να μείνω άστεγος»

 15.05.2026 - 08:25
Ο Δάτης Καλάλης, πρώην υποψήφιος βουλευτής με το Πράσινο Κόμμα, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την προεκλογική διαδικασία, εξηγώντας πως βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές οικονομικές και προσωπικές δυσκολίες, οι οποίες εντάθηκαν μετά την επίσημη κατάθεση της υποψηφιότητάς του.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο φοιτητής Ιατρικής ανέφερε ότι από τις 6 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία υπέβαλε την υποψηφιότητά του στο Υπουργείο Εσωτερικών, ξεκίνησε να δέχεται πιέσεις, κυρίως σε σχέση με το διαμέρισμα όπου ζει μαζί με τη μητέρα του.

Όπως σημείωσε, «υπήρξε καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος ενοικίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω διαδικασίας αξιολόγησης νέας συμφωνίας ενοικίασης».  Ο κ. Καλάλης υποστήριξε ακόμη ότι«μετά τη δημοσιοποίηση της υποψηφιότητάς μου αυξήθηκαν οι πιέσεις από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου», ενώ, όπως είπε, μεταφέρθηκαν και σχόλια που συνέδεαν την κάθοδό του στις εκλογές με τα οικονομικά του προβλήματα. 

Παράλληλα, κατήγγειλε πως «υπήρξαν απειλές και έντονες λεκτικές επιθέσεις από τον ιδιοκτήτη», γεγονός που τον οδήγησε να απευθυνθεί στην Αστυνομία και να καταθέσει σχετική καταγγελία στον Στρόβολο. Πρόσθεσε ότι για ένα διάστημα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι του και να διαμείνει προσωρινά σε ξενώνα, εκφράζοντας φόβους ακόμη και για το ενδεχόμενο να μείνει χωρίς στέγη.

Όπως είπε, μετά από παρέμβαση της Αστυνομίας επέστρεψε προσωρινά στο διαμέρισμα, αφού «δεν υπήρχε επίσημο διάταγμα έξωσης», ωστόσο ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να αποχωρήσει τις επόμενες ημέρες.

Τελικά, προχώρησε στην επίσημη απόσυρση της υποψηφιότητάς του μέσω αιτήματος προς τον Έπαρχο Λευκωσίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το όνομά του θα εξακολουθήσει να εμφανίζεται στο ψηφοδέλτιο και οποιεσδήποτε ψήφοι λάβει θα προσμετρηθούν υπέρ του κόμματος.

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

  •  15.05.2026 - 06:23
  •  15.05.2026 - 06:21
  •  15.05.2026 - 06:31
  •  15.05.2026 - 08:54
  •  15.05.2026 - 08:25
  •  15.05.2026 - 06:27
  •  15.05.2026 - 08:15
  •  15.05.2026 - 08:37

