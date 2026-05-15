Τρελή καταδίωξη και σύλληψη κλεφτών από αστυνομικό drone - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τη New York Post, το περιστατικό εκτυλίχθηκε την περασμένη Τετάρτη (6/5) σε κατάστημα αθλητικών ειδών στο βορειοδυτικό Φρέσνο, όπου υπάλληλοι φέρεται να είδαν έναν άνδρα να κρύβει εμπορεύματα μέσα στα ρούχα του ενώ μια γυναίκα παρέμενε δίπλα του. Οι ύποπτοι στη συνέχεια μπήκαν σε ένα όχημα τύπου SUV και έφυγαν, αλλά οι αστυνομικοί είχαν ήδη απογειώσει ένα drone από πάνω.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «κλείδωσε» στο SUV και το παρακολουθούσε από αέρος, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευδαν από το έδαφος. Η καταδίωξη έληξε όταν η αστυνομία σταμάτησε το όχημα και συνέλαβε έναν άνδρα 39 ετών και μια γυναίκα 43 ετών. Οι ερευνητές στη συνέχεια συνέδεσαν το ζευγάρι με μια ακόμη κλοπή νωρίτερα την ίδια ημέρα σε κατάστημα αθλητικών ειδών της ίδιας αλυσίδας, στη βορειοανατολική πλευρά του Φρέσνο. Και οι δύο αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για κλοπή μεγάλης αξίας.

«Drones ως πρώτη μονάδα επέμβασης»

Η σύλληψη αυτή είναι από τις πρώτες υψηλού προφίλ επιχειρήσεις που συνδέονται με το νέο πρόγραμμα της αρχηγού της αστυνομίας του Φρέσνο, Μίντι Κάστο, με τίτλο «Drone as First Responder», το οποίο επεκτείνει τη χρήση drones πέρα από τα συμβατικά συστήματα που χρησιμοποιεί η υπηρεσία από το 2019.

Η αστυνομία λέει ότι τα αμερικανικής κατασκευής drones μπορούν να φτάνουν σε σημεία εγκλήματος πολύ πιο γρήγορα από τις επίγειες μονάδες, μεταδίδοντας ζωντανή εναέρια εικόνα απευθείας στους αστυνομικούς που ανταποκρίνονται. Ο υπολοχαγός Τζόσουα Ρίτσαρντς είπε στο ABC30 ότι τα drones θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν σε ιατρικά επείγοντα περιστατικά, σημειώνοντας ότι μπορεί να φανούν χρήσιμα «αν έχουμε κάποιον που χρειάζεται ναλοξόνη».

ΠΗΓΗ: Έθνος