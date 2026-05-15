Μαζική ανάκληση γνωστής μάρκας αυτοκινήτων - Ποιο είναι το πρόβλημα και τι ισχύει για την Ευρώπη

Η ανάκληση αφορά μοντέλα παραγωγής 2024 έως 2026, μεταξύ των οποίων οι Mercedes-AMG GT, C-Class, E-Class, SL-Class, CLE-Class και GLC-Class, συμπεριλαμβανομένων και ισχυρών εκδόσεων υψηλών επιδόσεων, όπως η C63 S E Performance.

Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά της εταιρείας, η μονάδα ελέγχου του infotainment ενδέχεται να πραγματοποιεί αυξημένο αριθμό επανεκκινήσεων στο πλαίσιο ενός προγραμματισμένου μηχανισμού ασφαλείας.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του πίνακα οργάνων και σε μαύρισμα των οθονών, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τον οδηγό.

Αντιμετώπιση με ενημέρωση ΟΤΑ

Η Mercedes-Benz είχε ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Αύγουστο να αντιμετωπίζει το πρόβλημα μέσω ενημέρωσης λογισμικού over-the-air, η οποία είχε στόχο να μειώσει την ευαισθησία του συστήματος σε συγκεκριμένες αιτίες που μπορούσαν να προκαλέσουν επανεκκίνηση των οθονών.

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2025, η εταιρεία προχώρησε σε επίσημη ανάκληση ασφαλείας στη Ν. Κορέα, έπειτα από περιστατικά πλήρους απενεργοποίησης της οθόνης.

Τον Απρίλιο, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία συζήτησε το ζήτημα με την National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), παρουσιάζοντας την αναβάθμιση λογισμικού ως πιθανή λύση για τα παράπονα που σχετίζονταν με τις επανεκκινήσεις των οθονών.

Η NHTSA έδειξε ανάκληση

Εκείνη την περίοδο, περίπου το 62% των επηρεαζόμενων οχημάτων είχε ήδη λάβει τη σχετική ενημέρωση, ενώ η αναβαθμισμένη έκδοση λογισμικού διατέθηκε επίσημα στις 9 Ιουλίου 2025.

Παρά τις αρχικές ενέργειες της εταιρείας, η NHTSA επισήμανε ότι και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν αντιμετωπίσει αντίστοιχα προβλήματα μέσω επίσημων ανακλήσεων ασφαλείας, οδηγώντας τελικά και τη Mercedes-Benz στην ίδια απόφαση.

Η εταιρεία δηλώνει πως δεν έχει καταγραφεί κανένα ατύχημα ή τραυματισμός που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα, ωστόσο αναγνωρίζει την ύπαρξη πολλών αιτημάτων εγγύησης, αναφορών από την αγορά και περιστατικών που καταγράφηκαν από τεχνικά συνεργεία.

Τι ισχύει στην Ευρώπη

Στην ευρωπαϊκή αγορά, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ανακοίνωση που να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη ανάκληση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως η Ευρώπη δεν επηράζεται, καθώς υπάρχουν κάποιοι πιθανοί λόγοι που η Mercedes δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση.

Ένας λόγος είναι η πιθανή διαφορά λογισμικού, καθώς το σύστημα MBUX συχνά έχει διαφορετική έκδοση λογισμικού ανάλογα με την αγορά. Ένα άλλο ενδεχόμενο, είναι η διαδικασία εγκρίσεων που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι οποίες, ακολουθούν τις δικές τους διαδικασίες ελέγχου πριν εκδώσουν οδηγία μέσω του συστήματος Safety Gate της ΕΕ.

Τέλος, υπάρχει και το σενάριο των αυτόματων ενημερώσεων. Η Mercedes προσπαθεί ήδη να διορθώσει το πρόβλημα παγκοσμίως μέσω over-the-air ενημερώσεων. Αν το λογισμικό του αυτοκινήτου σας ενημερωθεί αυτόματα, η ανάκληση μπορεί να μη θεωρηθεί απαραίτητη για την περιοχή μας.

