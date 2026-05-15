«Η υποτίμηση χαμηλώνει το δικό σας επίπεδο» - Το ξέσπασμα της Κατερίνας Αγαπητού για την επίθεση στη Στέλλα Σάββα

 15.05.2026 - 08:54
Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο μετά την προσωπική επίθεση που δέχθηκε η δημοσιογράφος του Omega, Στέλλα Σάββα, από τη βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής εκπομπής, την ώρα που η δημοσιογράφος φιλοξενούσε σε ένα «θερμό» debate τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, και τον τέως Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ώρα της εκπομπής, άφησε αιχμές για την επαγγελματική επάρκεια και τη δεοντολογία της Στέλλας Σάββα. Η κίνηση αυτή ερμηνεύθηκε ως μια άμεση προσπάθεια υποτίμησης της δημοσιογράφου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της συναδέλφου της, Κατερίνας Αγαπητού.

Η Κατερίνα Αγαπητού, κατά την έναρξη της δικής της εκπομπής το πρωί της Παρασκευής, πήρε ξεκάθαρη θέση, χαρακτηρίζοντας το σχόλιο της βουλευτού ως άστοχο, άκυρο και βαθιά υποτιμητικό. Τόνισε μάλιστα πως είναι ιδιαίτερα προσβλητικό να χρησιμοποιείται το όνομα ενός συναδέλφου από το ίδιο κανάλι για να πληγεί η αξιοπρέπεια μιας επαγγελματίας που βρίσκεται στον «αέρα» μιας ζωντανής εκπομπής. Η κ. Αγαπητού υπογράμμισε ότι η κριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη όταν είναι τεκμηριωμένη, ωστόσο η απαξίωση και οι προσωπικές επιθέσεις δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο, ειδικά από πολιτικά πρόσωπα.

Από την πλευρά της, η Στέλλα Σάββα επέλεξε να απαντήσει με αξιοπρέπεια στο κλείσιμο της εκπομπής της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ενώ η κριτική την εξελίσσει, η υποτίμηση δεν ανεβάζει το επίπεδο εκείνου που την ασκεί, αλλά αντίθετα το χαμηλώνει ακόμη περισσότερο. Η δημοσιογράφος ευχαρίστησε το κοινό για τα δεκάδες μηνύματα στήριξης, ξεκαθαρίζοντας πως η ηθική και ο σεβασμός είναι αυτά που μένουν στο τέλος της ημέρας.

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

