«Η υποτίμηση χαμηλώνει το δικό σας επίπεδο» - Το ξέσπασμα της Κατερίνας Αγαπητού για την επίθεση στη Στέλλα Σάββα

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής εκπομπής, την ώρα που η δημοσιογράφος φιλοξενούσε σε ένα «θερμό» debate τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, και τον τέως Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ώρα της εκπομπής, άφησε αιχμές για την επαγγελματική επάρκεια και τη δεοντολογία της Στέλλας Σάββα. Η κίνηση αυτή ερμηνεύθηκε ως μια άμεση προσπάθεια υποτίμησης της δημοσιογράφου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της συναδέλφου της, Κατερίνας Αγαπητού.

Με αυτά που παρακολουθώ αυτή τη στιγμή πραγματικά μου λείπει η δεοντολογία , το επίπεδο ,οι γνώσεις και η διαχείριση του @SoterisParoutis — Irene Charalambides (@Xaralambidou) May 14, 2026

Η Κατερίνα Αγαπητού, κατά την έναρξη της δικής της εκπομπής το πρωί της Παρασκευής, πήρε ξεκάθαρη θέση, χαρακτηρίζοντας το σχόλιο της βουλευτού ως άστοχο, άκυρο και βαθιά υποτιμητικό. Τόνισε μάλιστα πως είναι ιδιαίτερα προσβλητικό να χρησιμοποιείται το όνομα ενός συναδέλφου από το ίδιο κανάλι για να πληγεί η αξιοπρέπεια μιας επαγγελματίας που βρίσκεται στον «αέρα» μιας ζωντανής εκπομπής. Η κ. Αγαπητού υπογράμμισε ότι η κριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη όταν είναι τεκμηριωμένη, ωστόσο η απαξίωση και οι προσωπικές επιθέσεις δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο, ειδικά από πολιτικά πρόσωπα.

Από την πλευρά της, η Στέλλα Σάββα επέλεξε να απαντήσει με αξιοπρέπεια στο κλείσιμο της εκπομπής της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ενώ η κριτική την εξελίσσει, η υποτίμηση δεν ανεβάζει το επίπεδο εκείνου που την ασκεί, αλλά αντίθετα το χαμηλώνει ακόμη περισσότερο. Η δημοσιογράφος ευχαρίστησε το κοινό για τα δεκάδες μηνύματα στήριξης, ξεκαθαρίζοντας πως η ηθική και ο σεβασμός είναι αυτά που μένουν στο τέλος της ημέρας.