«Έφυγε» νωρίς η Νόνα Παπαδοπούλου: Ήταν μόλις 48 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία της νεαρής μητέρας – Δείτε φωτογραφία της

Η νόνα απεβίωσε την Τετάρτη 13.05.2026 και η κηδεία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16.05.2026 η ώρα 11:00 πμ στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στην κάτω Πάφο.

​Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος, παιδιά, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

​Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για την οικογένεια.

Η Νόνα Παπαδοπούλου έδωσε γενναία μάχη με την επάρατη νόσο.

Την είδηση του θανάτου της αρχικά γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πάφου στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων, «​Η παρουσία, η καλοσύνη, το ήθος και η αξιοπρέπεια της αγαπημένης μας συναδέλφου θα μείνουν χαραγμένες στην μνήμη όλων εμάς που σε γνωρίσαμε».

Αυτούσια η ανάρτηση:

*Πληροφορίες από το pafoslive.com