Τρομακτικό βίντεο: Άνοιξε το καπάκι της λεκάνης και τον περίμενε μια... βασιλική κόμπρα!

ΑρχικήLike Online
 15.05.2026 - 10:30
Μια ομάδα φίλων που έκαναν διακοπές σε ένα θέρετρο στις Φιλιππίνες βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν τρομακτικό εφιάλτη, όταν ανακάλυψαν μια βασιλική κόμπρα κρυμμένη μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας του ξενοδοχείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε θέρετρο στο Σαλβαδόρ Μπενεντίκτο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Φυσικό Πάρκο του Βόρειου Νέγκρος στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Sun». Η παρέα των πέντε φίλων διέμενε στο κατάλυμα όταν ένας από αυτούς μπήκε στο μπάνιο και παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο μέσα στο νερό της λεκάνης.

Αρχικά, ο επισκέπτης υπέθεσε ότι η τουαλέτα δεν είχε τραβηχτεί σωστά, καθώς είδε ένα σκοτεινό αντικείμενο μέσα στο νερό. Ωστόσο, αφού τράβηξε ξανά το καζανάκι, η ομάδα έντρομη είδε το κεφάλι ενός φιδιού να αναδύεται ξαφνικά από τους σωλήνες από κάτω.

Βίντεο από τη στιγμή που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει έναν από τους επισκέπτες να σηκώνει προσεκτικά το καπάκι της τουαλέτας και στη συνέχεια να σπρώχνει το ερπετό με ένα μακρύ ξύλο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το φίδι βγήκε έξω και φάνηκε να κοιτάζει κατευθείαν προς το άτομο που κατέγραφε το περιστατικό, κουνώντας τη γλώσσα του.

Ένας από τους επισκέπτες, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Ντράνρεμπ Τεοδόσο, δήλωσε στην «The Sun» ότι αρχικά η παρέα δυσκολεύτηκε να πιστέψει τον φίλο τους όταν έτρεξε πανικόβλητος να ελέγξει το μπάνιο. Χρησιμοποίησε ένα ξύλο για να διαπιστώσει αν το φίδι ήταν ζωντανό, προτού ειδοποιηθεί το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Αρχικά η ομάδα πίστευε ότι το ερπετό ήταν ένα ακίνδυνο υδρόφιδο. Ωστόσο, αφού το βίντεο του περιστατικού αναρτήθηκε σε διαδικτυακές ομάδες με ειδικούς στα ερπετά, τους ενημέρωσαν ότι πιθανότατα επρόκειτο για βασιλική κόμπρα, ένα από τα πιο επικίνδυνα δηλητηριώδη φίδια στον κόσμο.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν στην «The Sun» ότι στο Σαλβαδόρ Μπενεντίκτο έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν εμφανίσεις βασιλικής κόμπρας. Η επιθεωρήτρια Τζίνα Γκερανγκάγια ανέφερε ότι οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο το φίδι να είχε δραπετεύσει από παράνομη αιχμαλωσία.

Οι αρχές σημείωσαν επίσης ότι το ερπετό πιθανόν αναζητούσε ένα πιο δροσερό σημείο για να κρυφτεί, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

