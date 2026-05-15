Το σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα στον κυπριακό ουρανό - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

ΑρχικήΚοινωνίαΤο σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα στον κυπριακό ουρανό - Εντυπωσιακές φωτογραφίες
 15.05.2026 - 09:42
Στον κυπριακό ουρανό εμφανίστηκε το εντυπωσιακό και σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως Mammatus.

Η ονομασία του προέρχεται από τη λατινική λέξη mamma, που σημαίνει «μαστός», εξαιτίας του ιδιαίτερου σχήματος των νεφών. Οι σχηματισμοί αυτοί μοιάζουν με σφαιρικές «σακούλες» ή «φούσκες» που κρέμονται κάτω από ένα μεγαλύτερο σύννεφο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή και σχεδόν απόκοσμη εικόνα στον ουρανό.

Τα Mammatus συνδέονται συνήθως με έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, και παρόλο που η όψη τους μπορεί να φαίνεται απειλητική, αποτελούν κυρίως ένα μοναδικό φυσικό θέαμα που τραβά την προσοχή μικρών και μεγάλων.

Δείτε φωτογραφίες από τους «Καιρόφιλους Κύπρου»:

Μπορεί να είναι εικόνα ανεμοστρόβιλος και σύννεφο

Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο και σύννεφο

«Έφυγε» νωρίς η Νόνα Παπαδοπούλου: Ήταν μόλις 48 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία της νεαρής μητέρας – Δείτε φωτογραφία της

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

