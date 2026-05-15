Το σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα στον κυπριακό ουρανό - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Η ονομασία του προέρχεται από τη λατινική λέξη mamma, που σημαίνει «μαστός», εξαιτίας του ιδιαίτερου σχήματος των νεφών. Οι σχηματισμοί αυτοί μοιάζουν με σφαιρικές «σακούλες» ή «φούσκες» που κρέμονται κάτω από ένα μεγαλύτερο σύννεφο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή και σχεδόν απόκοσμη εικόνα στον ουρανό.

Τα Mammatus συνδέονται συνήθως με έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, και παρόλο που η όψη τους μπορεί να φαίνεται απειλητική, αποτελούν κυρίως ένα μοναδικό φυσικό θέαμα που τραβά την προσοχή μικρών και μεγάλων.

