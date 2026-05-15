Το σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα στον κυπριακό ουρανό - Εντυπωσιακές φωτογραφίες

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση
Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.