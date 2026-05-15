Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί

 15.05.2026 - 09:40
Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στη Λεμεσό μετά την αρπαγή βρέφους από τον πατέρα του, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα η υπόθεση είχε εξέλιξη, καθώς ο ύποπτος συνελήφθη και το παιδί επέστρεψε με ασφάλεια στη γιαγιά του, όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο Τούρκος υπήκοος φέρεται να εισέβαλε το πρωί στην οικία της γιαγιάς του παιδιού, να επιτέθηκε στη Βρετανίδα πρώην σύντροφό του και να άρπαξε το βρέφος πριν διαφύγει. Η μητέρα είχε μεταφερθεί στις ελεύθερες περιοχές μετά από καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ εναντίον του υπόπτου εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενημερώνοντας μεταξύ άλλων τα οδοφράγματα και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ο πατέρας είχε ανεβάσει και βίντεο στα social media μαζί με το παιδί.

Τελικά ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη, με το βρέφος να βρίσκεται πλέον ξανά υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερχονται... ανατροπές στο καιρικό μενού - Τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο
Εορτολόγιο: Τα οκτώ ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Βουλευτικές 2026: Η μάχη για τους αναποφάσιστους - Γιατί πολλοί ψηφοφόροι αποφασίζουν στο «παρά πέντε» των εκλογών
Βουλευτικές 2026 - Η μεγάλη ανισότητα: Ποια κόμματα «δίνουν χώρο» στις γυναίκες - Αυτές είναι όλες οι υποψήφιες
Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

 15.05.2026 - 09:37
Επόμενο άρθρο

«Έφυγε» νωρίς η Νόνα Παπαδοπούλου: Ήταν μόλις 48 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία της νεαρής μητέρας – Δείτε φωτογραφία της

 15.05.2026 - 09:40
«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

  •  15.05.2026 - 06:23
Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

  •  15.05.2026 - 06:21
Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί

Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί

  •  15.05.2026 - 09:40
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

  •  15.05.2026 - 09:37
«Η υποτίμηση χαμηλώνει το δικό σας επίπεδο» - Το ξέσπασμα της Κατερίνας Αγαπητού για την επίθεση στη Στέλλα Σάββα

«Η υποτίμηση χαμηλώνει το δικό σας επίπεδο» - Το ξέσπασμα της Κατερίνας Αγαπητού για την επίθεση στη Στέλλα Σάββα

  •  15.05.2026 - 08:54
VIDEO: Συγκλονίζει ο 24χρονος που απέσυρε την υποψηφιότητα του - «Βρέθηκα αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να μείνω άστεγος»

VIDEO: Συγκλονίζει ο 24χρονος που απέσυρε την υποψηφιότητα του - «Βρέθηκα αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να μείνω άστεγος»

  •  15.05.2026 - 08:25
Χρίστος Χρίστου: Η απάντηση για την ταμπέλα που «άναψε φωτιές» και η θέση του για τα ομόφυλα ζευγάρια

Χρίστος Χρίστου: Η απάντηση για την ταμπέλα που «άναψε φωτιές» και η θέση του για τα ομόφυλα ζευγάρια

  •  15.05.2026 - 09:33
«Πόσους πρέπει ακόμα να θρηνήσουμε;» – Κραυγή απόγνωσης για ετοιμόρροπη πολυκατοικία στην καρδιά της Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

«Πόσους πρέπει ακόμα να θρηνήσουμε;» – Κραυγή απόγνωσης για ετοιμόρροπη πολυκατοικία στην καρδιά της Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

  •  15.05.2026 - 08:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα