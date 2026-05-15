Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο Τούρκος υπήκοος φέρεται να εισέβαλε το πρωί στην οικία της γιαγιάς του παιδιού, να επιτέθηκε στη Βρετανίδα πρώην σύντροφό του και να άρπαξε το βρέφος πριν διαφύγει. Η μητέρα είχε μεταφερθεί στις ελεύθερες περιοχές μετά από καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ εναντίον του υπόπτου εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενημερώνοντας μεταξύ άλλων τα οδοφράγματα και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ο πατέρας είχε ανεβάσει και βίντεο στα social media μαζί με το παιδί.

Τελικά ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη, με το βρέφος να βρίσκεται πλέον ξανά υπό τη φροντίδα της γιαγιάς του.