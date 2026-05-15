Χρίστος Χρίστου: Η απάντηση για την ταμπέλα που «άναψε φωτιές» και η θέση του για τα ομόφυλα ζευγάρια

 15.05.2026 - 09:33
Σαφείς αποστάσεις από τις κατηγορίες περί προσωπικής επίθεσης κατά των ομοφυλόφιλων επιχείρησε να πάρει ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, μιλώντας στην εκπομπή «ΑΙΧΜΕΣ».

Αναφερόμενος στην πολύκροτη πινακίδα του κόμματος στη Λεωφόρο Στροβόλου, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ο κ. Χρίστου ξεκαθάρισε ότι δεν στρέφεται εναντίον της σεξουαλικής ταυτότητας του καθενός, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα καθαρά προσωπικό θέμα για κάθε άνθρωπο.

Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ επέμεινε ότι το περιεχόμενο της ταμπέλας αποτελεί μια καθαρά πολιτική τοποθέτηση ενόψει των επερχόμενων εκλογών και της σύνθεσης της νέας Βουλής, όπου αναμένεται να συζητηθούν προτάσεις νόμου για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Όπως εξήγησε, η θέση του κόμματός του παραμένει κάθετα αρνητική στο ενδεχόμενο υιοθεσίας παιδιών, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίδιων των παιδιών, τα οποία η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει.

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι το κόμμα του αναδεικνύει το συγκεκριμένο ζήτημα ως «μπαμπούλα» για ψηφοθηρικούς λόγους στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας, ο κ. Χρίστου απέρριψε το επιχείρημα, σημειώνοντας ότι το ΕΛΑΜ επιλέγει να παρουσιάζει ξεκάθαρες και συγκεκριμένες θέσεις στους πολίτες, σε αντίθεση με άλλους υποψηφίους που αναλώνονται σε γενικόλογες τοποθετήσεις. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική θα συνεχιστεί, καθώς οι θέσεις του κόμματος θα αποτυπωθούν σύντομα και σε άλλες πινακίδες.

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

«Η υποτίμηση χαμηλώνει το δικό σας επίπεδο» - Το ξέσπασμα της Κατερίνας Αγαπητού για την επίθεση στη Στέλλα Σάββα

VIDEO: Συγκλονίζει ο 24χρονος που απέσυρε την υποψηφιότητα του - «Βρέθηκα αντιμέτωπος με τον κίνδυνο να μείνω άστεγος»

Χρίστος Χρίστου: Η απάντηση για την ταμπέλα που «άναψε φωτιές» και η θέση του για τα ομόφυλα ζευγάρια

«Πόσους πρέπει ακόμα να θρηνήσουμε;» – Κραυγή απόγνωσης για ετοιμόρροπη πολυκατοικία στην καρδιά της Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

