Χρίστος Χρίστου: Η απάντηση για την ταμπέλα που «άναψε φωτιές» και η θέση του για τα ομόφυλα ζευγάρια
15.05.2026 - 09:33
Σαφείς αποστάσεις από τις κατηγορίες περί προσωπικής επίθεσης κατά των ομοφυλόφιλων επιχείρησε να πάρει ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, μιλώντας στην εκπομπή «ΑΙΧΜΕΣ».
Αναφερόμενος στην πολύκροτη πινακίδα του κόμματος στη Λεωφόρο Στροβόλου, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ο κ. Χρίστου ξεκαθάρισε ότι δεν στρέφεται εναντίον της σεξουαλικής ταυτότητας του καθενός, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα καθαρά προσωπικό θέμα για κάθε άνθρωπο.
Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ επέμεινε ότι το περιεχόμενο της ταμπέλας αποτελεί μια καθαρά πολιτική τοποθέτηση ενόψει των επερχόμενων εκλογών και της σύνθεσης της νέας Βουλής, όπου αναμένεται να συζητηθούν προτάσεις νόμου για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Όπως εξήγησε, η θέση του κόμματός του παραμένει κάθετα αρνητική στο ενδεχόμενο υιοθεσίας παιδιών, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίδιων των παιδιών, τα οποία η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει.
Απαντώντας στις επικρίσεις ότι το κόμμα του αναδεικνύει το συγκεκριμένο ζήτημα ως «μπαμπούλα» για ψηφοθηρικούς λόγους στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας, ο κ. Χρίστου απέρριψε το επιχείρημα, σημειώνοντας ότι το ΕΛΑΜ επιλέγει να παρουσιάζει ξεκάθαρες και συγκεκριμένες θέσεις στους πολίτες, σε αντίθεση με άλλους υποψηφίους που αναλώνονται σε γενικόλογες τοποθετήσεις. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική θα συνεχιστεί, καθώς οι θέσεις του κόμματος θα αποτυπωθούν σύντομα και σε άλλες πινακίδες.
