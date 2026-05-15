Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΒίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»

 15.05.2026 - 10:32
Βίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»

Ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής της «Άμεσης Δημοκρατίας», Φειδίας Παναγιώτου, απάντησε μέσω βίντεο στα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη συνέντευξη του στον Alpha, σχετικά με το ενδεχόμενο παρουσίας του ίδιου και του κινήματός του στη Βουλή και το Εθνικό Συμβούλιο.

Ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι ο Πρόεδρος δεν θα πρέπει να ανησυχεί για έλλειψη υπευθυνότητας από πλευράς τους, σημειώνοντας πως στόχος είναι να υπάρξει συνεργασία για το καλό του τόπου.

Την ίδια ώρα, άφησε αιχμές πως θεωρεί ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ουσία τον στοχοποιήσε μέσα από τις δηλώσεις του τόσο για την υποψηφιότητα του, όσο και για την καταλληλότητα του να είναι μέρος του Εθνικού Συμβούλιου.

Μέσα από το βίντεό του, ο Φειδίας επιχείρησε να στείλει μήνυμα ότι η παρουσία τους στο πολιτικό σκηνικό δεν θα λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά, αλλά, όπως υποστήριξε, με διάθεση συνεργασίας και συμμετοχής στις εξελίξεις, παρά τις πολιτικές διαφωνίες που εντοπίζουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , λέγοντας "Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι και θα είμαστε πολλά πιο υπεύθυνοι από οσο φαντάζεσαι"

.

 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fidias Cyprus (@fidiascyprus)

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερχονται... ανατροπές στο καιρικό μενού - Τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο
Εορτολόγιο: Τα οκτώ ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Βουλευτικές 2026: Η μάχη για τους αναποφάσιστους - Γιατί πολλοί ψηφοφόροι αποφασίζουν στο «παρά πέντε» των εκλογών
Βουλευτικές 2026 - Η μεγάλη ανισότητα: Ποια κόμματα «δίνουν χώρο» στις γυναίκες - Αυτές είναι όλες οι υποψήφιες
Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τρομακτικό βίντεο: Άνοιξε το καπάκι της λεκάνης και τον περίμενε μια... βασιλική κόμπρα!

 15.05.2026 - 10:30
Επόμενο άρθρο

Μάριος Χαννίδης: Συντάξεις και ακρίβεια «γονατίζουν» τους ηλικιωμένους

 15.05.2026 - 10:38
«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

  •  15.05.2026 - 06:23
Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

  •  15.05.2026 - 06:21
Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί

Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί

  •  15.05.2026 - 09:40
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

  •  15.05.2026 - 09:37
Πρώτη τοποθέτηση Ειρήνης Χαραλαμπίδου μετά την επίθεση στη Στέλλα Σάββα – «Έχω δικαίωμα στην κριτική»

Πρώτη τοποθέτηση Ειρήνης Χαραλαμπίδου μετά την επίθεση στη Στέλλα Σάββα – «Έχω δικαίωμα στην κριτική»

  •  15.05.2026 - 11:00
Βίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»

Βίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»

  •  15.05.2026 - 10:32
Χρίστος Χρίστου: Η απάντηση για την ταμπέλα που «άναψε φωτιές» και η θέση του για τα ομόφυλα ζευγάρια

Χρίστος Χρίστου: Η απάντηση για την ταμπέλα που «άναψε φωτιές» και η θέση του για τα ομόφυλα ζευγάρια

  •  15.05.2026 - 09:33
«Πόσους πρέπει ακόμα να θρηνήσουμε;» – Κραυγή απόγνωσης για ετοιμόρροπη πολυκατοικία στην καρδιά της Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

«Πόσους πρέπει ακόμα να θρηνήσουμε;» – Κραυγή απόγνωσης για ετοιμόρροπη πολυκατοικία στην καρδιά της Λεμεσού – Δείτε φωτογραφίες

  •  15.05.2026 - 08:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα