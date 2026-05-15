Βίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»

Ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι ο Πρόεδρος δεν θα πρέπει να ανησυχεί για έλλειψη υπευθυνότητας από πλευράς τους, σημειώνοντας πως στόχος είναι να υπάρξει συνεργασία για το καλό του τόπου.

Την ίδια ώρα, άφησε αιχμές πως θεωρεί ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ουσία τον στοχοποιήσε μέσα από τις δηλώσεις του τόσο για την υποψηφιότητα του, όσο και για την καταλληλότητα του να είναι μέρος του Εθνικού Συμβούλιου.

Μέσα από το βίντεό του, ο Φειδίας επιχείρησε να στείλει μήνυμα ότι η παρουσία τους στο πολιτικό σκηνικό δεν θα λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά, αλλά, όπως υποστήριξε, με διάθεση συνεργασίας και συμμετοχής στις εξελίξεις, παρά τις πολιτικές διαφωνίες που εντοπίζουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , λέγοντας "Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι και θα είμαστε πολλά πιο υπεύθυνοι από οσο φαντάζεσαι"

.