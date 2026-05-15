ΑρχικήΠολιτική
«Ασπίδα» προστασίας από ΔΗΚΟ στη Στέλλα Σάββα - «Ο ρόλος των δημοσιογράφων πρέπει να γίνεται σεβαστός από όλους»

 15.05.2026 - 10:50
«Ασπίδα» στη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα ύψωσε το ΔΗΚΟ με ανακοίνωσή του, σε σχέση με την «επίθεση» που δέχθηκε η δημοσιογράφος από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. 

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Δημοκρατικό Κόμμα «στη συγκεκριμένη συζήτηση ο κ. Μιχαηλίδης μίλησε για 38 λεπτά ενώ ο κ. Παπαδόπουλος μόνο 20».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ

Απαράδεκτη η επίθεση εναντίον δημοσιογράφων από το ΑΛΜΑ

Ως Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούμε απαράδεκτη την επίθεση της υποψήφιας του «ΑΛΜΑ» Ειρήνης Χαραλαμπίδου, με προσβλητικά και υποτιμητικά σχόλια, εναντίον της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα. Το ΑΛΜΑ οφείλει να απολογηθεί για τη συμπεριφορά της κας Χαραλαμπίδου και όχι να την συγκαλύψει.

Υπενθυμίζεται πως η κα Χαραλαμπίδου αρνήθηκε να προσέλθει σε συμφωνημένη συζήτηση για να μας πει τις θέσεις της στο Κυπριακό, προφανώς επειδή δεν θέλει το ΑΛΜΑ να ακούσει ο κόσμος αυτές τις θέσεις. Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη συζήτηση ο κ. Μιχαηλίδης μίλησε για 38 λεπτά ενώ ο κ. Παπαδόπουλος μόνο 20.

Ο ρόλος των δημοσιογράφων πρέπει να γίνεται σεβαστός από όλους. Οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον να θέτουν δύσκολες ερωτήσεις σε όλους όσους επιδιώκουν να εκλεγούν σε δημόσια αξιώματα.

Το ΔΗΚΟ στηρίζει τη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα και, ευρύτερα, κάθε δημοσιογράφο που κάνει τη δουλειά του με επαγγελματισμό και ανεξαρτησία.

