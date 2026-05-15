Τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες: Νεκρές καθηγήτρια, η 23χρονη κόρη της, δύο φοιτητές της και ένας δύτης

Αν και μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο μια σορός καθώς οι υπόλοιπες εκτιμάται ότι είναι εγκλωβισμένες σε άλλο σημείο της σπηλιάς που εκτείνεται σε περισσότερα από 200 μέτρα, ιταλικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι τα θύματα είναι η 51χρονη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβας, Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η 23χρονη κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, δύο φοιτητές της, ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και ο δύτης-εκπαιδευτής Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Για την ώρα η επιχείρηση ανάσυρσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή με αποτέλεσμα να έχει εκδοθεί και «κίτρινος» συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας κάνουν λόγο για πιθανά προβλήματα με το μείγμα οξυγόνου στις δεξαμενές, τις καιρικές συνθήκες, τα ξαφνικά ρεύματα ή την απώλεια προσανατολισμού μέσα στη σπηλιά, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να σημειώνουν ότι οι καταδύσεις στην περιοχή επιτρέπονται μέχρι τα 30 μέτρα βάθος.

Η καθηγήτρια και η κόρη της

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα με αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις και ειδίκευση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ήταν γνωστή για την αγάπη της για τη θάλασσα και το επιστημονικό της έργο που ήταν επικεντρωμένο στις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση και την υποβρύχια χαρτογραφία.

Η κόρη της, Τζόρτζια, θα γινόταν 23 ετών την 1η Ιουνίου και σπούδαζε βιοϊατρική μηχανική.

Η ερευνήτρια από το Τορίνο και ο απόφοιτος Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Τορίνο και ήταν ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβα έχοντας συνεργαστεί με την Μοντελφαλκόνε. Η μεγάλη του αγάπη ήταν οι καταδύσεις.



Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι είχε εκπονήσει διατριβή στο πανεπιστήμιο της Γένοβα υπό τη Μοντεφαλκόνε σχετικά με την ποικιλομορφία και το περιβάλλον στις Ατόλες των Μαλδίβων. Ήταν μέλος μιας επιστημονικής αποστολής με επικεφαλής την 51χρονη καθηγήτρια που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες. Είχε αποκτήσει πιστοποίηση στις καταδύσεις το 2015.



Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Τορίνο και ήταν ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Γένοβα έχοντας συνεργαστεί με την Μοντελφαλκόνε. Η μεγάλη του αγάπη ήταν οι καταδύσεις.