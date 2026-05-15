Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΙμάμης στο Λονδίνο υποσχόταν «θεραπεία από κακά πνεύματα» για να βιάζει μέχρι και 12χρονες - Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες
ΔΙΕΘΝΗ

Ιμάμης στο Λονδίνο υποσχόταν «θεραπεία από κακά πνεύματα» για να βιάζει μέχρι και 12χρονες - Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

 15.05.2026 - 12:11
Ιμάμης στο Λονδίνο υποσχόταν «θεραπεία από κακά πνεύματα» για να βιάζει μέχρι και 12χρονες - Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Η «Άρια» ήταν 13 ετών όταν δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον ιμάμη Αμπντούλ Χαλίμ Καν, ο οποίος της έλεγε ότι έτσι τη «θεραπεύει». Ο Καν, ο οποίος ήταν ιμάμης σε τζαμί στο ανατολικό Λονδίνο, έλεγε σε νεαρά κορίτσια και στους γονείς τους ότι χρειάζονταν «θεραπεία» από «κακά πνεύματα».

Αφού, δε, ικανοποιούσε τις αρρωστημένες ορέξεις του, στη συνέχεια προειδοποιούσε τα θύματά του ότι αν έλεγαν σε κάποιον για την κακοποίηση, η «θεραπεία» θα αναιρείτο, θα ήταν καταραμένες ή θα έβλαπτε αυτές και τις οικογένειές τους με μαύρη μαγεία.

«Πίστευα πραγματικά ότι είχε υπερφυσικές δυνάμεις», λέει στο BBC η Άρια (σ.σ. αυτό δεν είναι το πραγματικό της όνομα).

Σύμφωνα με τη δικογραφία που οδήγησε στην καταδίκη του σε ισόβια με ελάχιστη ποινή κάθειρξης τα 20 έτη, ο Καν κακοποίησε επτά γυναίκες και κορίτσια σε διάστημα 11 ετών με τον ίδιο τρόπο, με το νεότερο θύμα του να είναι μόλις 12 ετών.

Όπως περιγράφηκε στο δικαστήριο, ο 54χρονος ιμάμης έπειθε τα ανυποψίαστα θύματά του να συναντηθούν σε απομονωμένες τοποθεσίες - όπως ένα διαμέρισμα ή ένα αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια. Εκεί, τις βίαζε ή τις κακοποιούσε σεξουαλικά προσποιούμενος ότι ήταν... τζίνι

Τον Καν συνέστησε στην «Άρια» η μητέρα της όταν το κορίτσι άρχισε να έχει προβλήματα στο σχολείο. Τότε της είπε ότι ο ιμάμης θα της έδινε συμβουλές. Όταν, όμως, συναντήθηκαν, ο Καν της είπε να μπει στο αυτοκίνητό του και «τότε με άγγιξε ανάρμοστα. Είχα τα μάτια μου κλειστά και είπε ότι θα υπάρξουν πράγματα που θα χτυπούν το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και άκουσα αυτά τα χτυπήματα. Αλλά προφανώς ήμουν 13 ετών, τρομοκρατήθηκα».

Η αστυνομία αντιλήφθηκε τις πράξεις του ιμάμη το 2018, αφού το νεότερο θύμα του είπε για την κακοποίηση σε σχολικό σύμβουλο.

«Η οικογένειά μου δεν με πίστεψε»

Η «Φάρα» γνώρισε τον Καν ως παιδί, αφού έπεισε τη μητέρα της ότι χρειαζόταν θεραπεία.

«Επινοούσε ιστορίες, [λέγοντας] "Μπορώ να δω πράγματα να έρχονται προς το μέρος σου, πρέπει να προστατευτείς, πρέπει να προστατεύσω την κόρη σου"» λέει στο BBC. Όπως είπε ο Καν αποκαλούσε «μέρος της θεραπείας» τις συνεχόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η κακοποίηση «δεν έβγαζε νόημα για μένα. Είπα στον εαυτό μου, "αυτό είναι λάθος". Ξέρεις ότι δεν είσαι γραφτό να σε αγγίζουν έτσι. Ήμουν πραγματικά μπερδεμένη, αλλά δεν μπορούσα να επιστρέψω στην οικογένειά μου επειδή δεν με πίστευαν».

«Η οικογένειά μου δεν με πίστεψε. Οι άνθρωποι που περίμενα να με προστατεύσουν και να με στηρίξουν γύρισαν την πλάτη, με κατηγόρησαν και συνεχίζουν να το κάνουν μέχρι σήμερα» προσθέτει η «Φάρα»

Πλύση εγκεφάλου

Η εισαγγελέας Μελίσα Γκάρνερ λέει ότι «δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο». Όπως εξηγεί, ο ιμάμης «απειλούσε έκανε πλύση εγκεφάλου» στα θύματά του ώστε να πιστέψουν ότι ήταν δαιμονισμένος.

Η καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ Αλίσα Γκιλ που κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας για το θρησκευτικό υπόβαθρο της υπόθεσης, είπε ότι ενώ η ισλαμική διδασκαλία δεν υποστηρίζει τη μαύρη μαγεία, εξακολουθεί να διατηρεί «σημαντική πολιτιστική επιρροή».

«Τα θύματα οδηγήθηκαν στο να πιστέψουν ότι μόνο ο Καν μπορούσε να προστατεύσει τα ίδια και τις οικογένειές τους από καταστροφική υπερφυσική βλάβη και ότι η αποχώρηση από τον έλεγχό του θα τα εξέθετε σε καταστροφικές συνέπειες. Είναι αυτός ο συνδυασμός θρησκευτικής εξουσίας, πνευματικού φόβου και ευαλωτότητας που κάνει αυτή την υπόθεση ιδιαίτερα ξεχωριστή».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ με την απαγωγή βρέφους στη Λεμεσό: Πώς τον εντόπισαν και πού είναι τώρα το παιδί
Προειδοποιούν για εκρήξεις στο Ακρωτήρι – Τι αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις
Βίντεο-απάντηση Φειδία στον ΠτΔ: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω να σου πω να μην αγχώνεσαι»
Τρομακτικό βίντεο: Άνοιξε το καπάκι της λεκάνης και τον περίμενε μια... βασιλική κόμπρα!
Το σπάνιο θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα στον κυπριακό ουρανό - Εντυπωσιακές φωτογραφίες
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο στο highway - Προσπάθησε να σώσει τον συνάδελφο του πριν το ατύχημα, η κατάσταση υγείας του 24χρονου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Η απίθανη στιγμή που άνδρας πήγαινε για μπάνιο και έκανε... πασαρέλα σε επίδειξη μόδας

 15.05.2026 - 12:00
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία σε υποθαλάσσια σπηλιά στις Μαλδίβες: Νεκρές καθηγήτρια, η 23χρονη κόρη της, δύο φοιτητές της και ένας δύτης

 15.05.2026 - 12:12
«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

Σημαντική άνοδο καταγράφει η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στην κοινή γνώμη, σύμφωνα με τα διαδοχικά ευρήματα της RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha, με τη θετική αξιολόγηση των πολιτών να παρουσιάζει σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι και τον Μάιο του 2026. Σημειώνεται ότι αυτή η μέτρηση έρχεται να επιβεβαιώσει ευρήματα κι άλλων ερευνών (IMR/Καθημερινή) που καταδεικνύουν σημαντική αύξηση αποδοχής και δημοτικότητας Προέδρου Χριστοδουλίδη και Κυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

«Εκτοξεύεται» η δημοτικότητα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Στο 41% η θετική αξιολόγηση

  •  15.05.2026 - 06:23
Βουλευτικές 2026: Τι ώρα θα ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη Βουλή - Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση

Βουλευτικές 2026: Τι ώρα θα ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη Βουλή - Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση

  •  15.05.2026 - 12:22
Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

Κάλπη μέσα στην τοξικότητα: Οι αστοχίες των κομμάτων, η πολιτική σύγκρουση που σκιάζει την ουσία και το debate Νικόλα-Οδυσσέα

  •  15.05.2026 - 06:21
Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε δύο κατηγορούμενους, λειτουργούς των ΥΚΕ

Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: Ποινή φυλάκισης με αναστολή σε δύο κατηγορούμενους, λειτουργούς των ΥΚΕ

  •  15.05.2026 - 12:34
Πρώτη τοποθέτηση Ειρήνης Χαραλαμπίδου μετά την επίθεση στη Στέλλα Σάββα – «Έχω δικαίωμα στην κριτική»

Πρώτη τοποθέτηση Ειρήνης Χαραλαμπίδου μετά την επίθεση στη Στέλλα Σάββα – «Έχω δικαίωμα στην κριτική»

  •  15.05.2026 - 11:00
ΒΙΝΤΕΟ: Ξεχάστηκαν τα 13 κιλά εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς; Το μυστήριο της «εξαφάνισης» και το μπαλάκι των ευθυνών

ΒΙΝΤΕΟ: Ξεχάστηκαν τα 13 κιλά εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς; Το μυστήριο της «εξαφάνισης» και το μπαλάκι των ευθυνών

  •  15.05.2026 - 12:43
Υπόθεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Νόμιμες οι ευρωπαϊκές εντολές έρευνας - Απορρίφθηκε η ένσταση της υπεράσπισης

Υπόθεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας: Νόμιμες οι ευρωπαϊκές εντολές έρευνας - Απορρίφθηκε η ένσταση της υπεράσπισης

  •  15.05.2026 - 12:05
Προειδοποιούν για εκρήξεις στο Ακρωτήρι – Τι αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις

Προειδοποιούν για εκρήξεις στο Ακρωτήρι – Τι αναφέρουν οι Βρετανικές Βάσεις

  •  15.05.2026 - 11:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα