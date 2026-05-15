ΒΙΝΤΕΟ: Η απίθανη στιγμή που άνδρας πήγαινε για μπάνιο και έκανε... πασαρέλα σε επίδειξη μόδας

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου στην παραλία Tamarama του Σίδνεϊ, όπου το fashion brand Commas παρουσίαζε τη νέα του συλλογή στο πλαίσιο της Australian Fashion Week. Τα μοντέλα κατέβαιναν μια μεγάλη σκάλα προς την παραλία και περπατούσαν δίπλα στη θάλασσα, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ένας άνδρας που χρησιμοποιούσε την ίδια σκάλα για τη συνηθισμένη πρωινή του βουτιά.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media, ο άνδρας φαίνεται να κατεβαίνει ατάραχος ανάμεσα στα μοντέλα, να κάνει διατάσεις στην άμμο, να βγάζει την μπλούζα του και στη συνέχεια να μπαίνει στη θάλασσα.

«Australian Fashion Week: Τίποτα δεν σταματά έναν ντόπιο από την πρωινή του βουτιά. Το επαναλαμβάνω: ΤΙΠΟΤΑ», έγραψε η Grace στη λεζάντα του βίντεο, ενώ πάνω στο clip πρόσθεσε τη φράση: «Ποιανού μπαμπάς είναι αυτός;»

Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ την ψύχραιμη στάση του άνδρα.

In Sydney, a man accidentally ended up at a fashion show while walking down the stairs



A video from the beach show of the Australian Fashion Week went viral because of David Handley — a man in beach shorts and a linen shirt who mistakenly walked down the stairs right during the… pic.twitter.com/IvS5AzGGId — Kordon (@Kordoneuropa) May 13, 2026

«Αυτός έκλεψε όλο το show», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Είναι iconic!!!!!!». Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Είναι ο κόσμος του κι εμείς απλώς ζούμε μέσα σε αυτόν».

Η αυστραλιανή εκπομπή «Today» εντόπισε τον πρωταγωνιστή του βίντεο, ο οποίος ονομάζεται David και ζει στην περιοχή, πηγαίνοντας καθημερινά για μπάνιο στην παραλία εδώ και περίπου 30 χρόνια.

Μιλώντας στην εκπομπή από το ίδιο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, ο David περιέγραψε με χιούμορ τη στιγμή της… απρόσμενης εμφάνισής του στην πασαρέλα.

«Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον σχεδιαστή μόδας», είπε αρχικά. «Έφτασα στην κορυφή της σκάλας, είδα το μοντέλο και σκέφτηκα: “Αποκλείεται, κάποιος θα ελέγχει τις σκάλες αν έχει ξεκινήσει το show. Μάλλον όλοι κατεβαίνουν προς τα κάτω”. Όταν έφτασα περίπου εδώ, ξαφνικά συνειδητοποίησα: “Εγώ είμαι το βασικό μοντέλο της πασαρέλας”».

ΠΗΓΗ: protothema.gr