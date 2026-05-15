ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΒΙΝΤΕΟ: Ξεχάστηκαν τα 13 κιλά εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς; Το μυστήριο της «εξαφάνισης» και το μπαλάκι των ευθυνών

 15.05.2026 - 12:43
Σιγή ιχθύος εξακολουθεί να επικρατεί γύρω από τη πολύκροτη υπόθεση της κλοπής 13 κιλών εκρηκτικών υλών από αποθήκη της Εθνικής Φρουράς, με τις έρευνες να παραμένουν σε εξέλιξη χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπιστεί οι δράστες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, ανέφερε ότι από πλευράς Εθνικής Φρουράς η εσωτερική έρευνα έχει ολοκληρωθεί και έχουν ήδη αποδοθεί πειθαρχικές ευθύνες.

«Από πλευράς Εθνικής Φρουράς η έρευνα έχει ολοκληρωθεί, κατέληξε σε κάποιες πειθαρχικές ευθύνες και έχουν γίνει ήδη οι διαδικασίες και επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές σε συναδέλφους για το όλο συμβάν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, εκφράζοντας την ελπίδα να εντοπιστούν τα πρόσωπα που φέρονται να απέσπασαν τα εκρηκτικά.

«Ως Εθνική Φρουρά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ελπίζουμε η Αστυνομία να καταφέρει να εντοπίσει αυτούς που τα έχουν πάρει», κατέληξε.

Δείτε το απόσπασμα:

