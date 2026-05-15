ΒΙΝΤΕΟ: Ξεχάστηκαν τα 13 κιλά εκρηκτικών της Εθνικής Φρουράς; Το μυστήριο της «εξαφάνισης» και το μπαλάκι των ευθυνών

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, ανέφερε ότι από πλευράς Εθνικής Φρουράς η εσωτερική έρευνα έχει ολοκληρωθεί και έχουν ήδη αποδοθεί πειθαρχικές ευθύνες.

«Από πλευράς Εθνικής Φρουράς η έρευνα έχει ολοκληρωθεί, κατέληξε σε κάποιες πειθαρχικές ευθύνες και έχουν γίνει ήδη οι διαδικασίες και επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές σε συναδέλφους για το όλο συμβάν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, εκφράζοντας την ελπίδα να εντοπιστούν τα πρόσωπα που φέρονται να απέσπασαν τα εκρηκτικά.

«Ως Εθνική Φρουρά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ελπίζουμε η Αστυνομία να καταφέρει να εντοπίσει αυτούς που τα έχουν πάρει», κατέληξε.

