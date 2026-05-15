Βουλευτικές 2026: Τι ώρα θα ξέρουμε ποιοι μπαίνουν στη Βουλή - Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση

Είπε επίσης ότι η επίσημη ανακήρυξη θα γίνει στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 25ης Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Σε ερώτηση για τους σταυρούς προτίμησης, ο Ελίκκος Ηλία είπε ότι στην επαρχία Λευκωσίας η οποία θα εκλέξει 19 Βουλευτές, οι ψηφοφόροι έχουν περιθώριο μέχρι πέντε σταυρούς προτίμησης. Στην επαρχία Λεμεσού η οποία θα εκλέξει 12 Βουλευτές, οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα μέχρι τρεις βαθμούς προτίμησης. Η Αμμόχωστος η οποία θα εκλέξει 11 Βουλευτές οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν μέχρι τρεις βαθμούς προτίμησης. Στη Λάρνακα, η οποία θα έχει έξι Βουλευτές, οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης. Οι ψηφοφόροι της επαρχίας Πάφου όπου θα εκλεγούν πέντε Βουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης και ένα σταυρό προτίμησης έχουν οι εκλογείς της επαρχίας Κερύνειας, η οποία θα εκλέξει τρεις Βουλευτές.

Ο κ. Ηλία σημείωσε ότι οι σταυροί προτίμησης είναι προαιρετικοί, εξηγώντας ότι μπορεί ο ψηφοφόρος να μην επιλέξει συγκεκριμένο υποψήφιο, αλλά να επιλέξει το μεγάλο κουτί κάτω από το πολιτικό κόμμα της επιλογής του χωρίς να επιλέξει συγκεκριμένο υποψήφιο. Ταυτόχρονα ανέφερε, ο ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μόνο άτομα και όχι κόμμα. Τόνισε επίσης ότι η οριζόντια ψηφοφορία απαγορεύεται.

Σε ερώτηση για το αν αλλάζει κάτι στη διαδικασία ανέφερε ότι το μόνο σημείο που είναι καινούργιο είναι τα ψηφοδέλτια διπλής όψης, τα οποία είναι για όλες τις επαρχίες εκτός από την επαρχία Λάρνακας, επειδή είναι λιγότεροι οι συνδυασμοί και δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι. Είπε επίσης ότι φέτος υπάρχει η δυνατότητα ψήφου και με την επίδειξη QR code της ταυτότητάς του ψηφοφόρου στον Ψηφιακό Πολίτη. «Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αν έχει την ταυτότητά του στον ψηφιακό πολίτη», ανέφερε. Σημείωσε ότι κάποιοι ηγέτες κομμάτων επέλεξαν να μπουν και αυτοί με σταυρό προτίμησης και χρειάζονται σταυρό προτίμησης για να εκλεγούν.

Εκτίμηση για ποσοστό προσέλευσης στο 65%-68%

Σε ερώτηση κατά πόσο υπάρχει ανησυχία για τα ποσοστά αποχής ο κ. Ηλία είπε ότι στις εκλογές του 2021 η αποχή ήταν στο 34,28% και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της αποχής οφείλεται στο γεγονός ότι «δεν βρίσκονταν κοντά σε κάποιο εκλογικό κέντρο, είτε δεν βρίσκονταν στην Κύπρο». Πρόσθεσε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον σε αυτή την εκλογική διαδικασία σημειώνοντας ότι «σε αυτές τις εκλογές εκτιμώ ότι θα προσέλθει στις κάλπες ένα ποσοστό της τάξης του 65-68%».

Σημείωσε ότι οι ανακοινώσεις για τον αριθμό των ψηφοφόρων που προσήλθαν στις κάλπες κατά τη διάρκεια των εκλογών θα γίνονται από τον ίδιο από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Η 1η ενημέρωση θα γίνει λίγο μετά τις 7 το πρωί, η ώρα 10:10 θα υπάρχει ενημέρωση για το ποιοι ψήφισαν μέχρι τις 10:00, η ώρα 12:10 θα γίνει ανακοίνωση για το ποιοι ψήφισαν μέχρι το διάλειμμα. Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται στις 15:10, στις 17:10 και «η ώρα 18:00 θα ανακοινωθεί ότι ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία για να μπορέσουν τα κανάλια να δημοσιεύσουν τις δημοσκοπήσεις εξόδου» είπε.

Σε ερώτηση για το αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής ψήφου σε επόμενες εκλογές, ο Έφορος Εκλογών είπε ότι υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας και κακόβουλων παρεμβάσεων με την ηλεκτρονική ψήφο και ως εκ τούτου δεν είναι κάτι που εξετάζεται. Ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί η επιστολική ψήφος στο μέλλον. «Η επιστολική ψήφος πιθανόν να εξεταστεί και να μελετηθεί σε συνεργασία με την Βουλή για επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις», σημείωσε.

Σε σχέση με την προσβασιμότητα των εκλογικών κέντρων ο κ. Ηλία είπε ότι κάνουν πολλές προσπάθειες και υπάρχει συνεργασία με την ομοσπονδία παραπληγικών και καλούμε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι στην συγκεκριμένη οργάνωση να μας ενημερώσουν για να βεβαιωθούμε ότι στο εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσουν θα έχει κατάλληλο θάλαμο. Έχουμε κάνει και ανακοινώσεις ενημερωτικά σποτ για αυτό, όπως είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ