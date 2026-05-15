VIDEO: Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επιμένει στην κριτική για την Στέλλα Σάββα - «Δείτε την εκπομπή και κρίνετε μόνοι σας»

 15.05.2026 - 13:41
Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επέμεινε στην κριτική της προς τη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Alpha Ενημέρωση», καλώντας παράλληλα τους πολίτες να παρακολουθήσουν οι ίδιοι το σχετικό απόσπασμα και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Η συζήτηση άνοιξε με αφορμή ανάρτηση της κ. Χαραλαμπίδου για τον χειρισμό του debate ανάμεσα στους Νικόλα Παπαδόπουλο και Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η παρουσιάστρια της εκπομπής εξέφρασε την έκπληξή της για το ύφος της κριτικής, υποστηρίζοντας ότι η βουλεύτρια «έπεσε στην παγίδα του μισογυνισμού», κάνοντας σύγκριση της κ. Σάββα με τον δημοσιογράφο Σωτήρης Παρούτης.

Η κ. Χαραλαμπίδου απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί σεξισμού, σημειώνοντας ότι «η κριτική προς γυναίκες δημοσιογράφους δεν μπορεί αυτομάτως να χαρακτηρίζεται ως σεξιστική». Όπως ανέφερε, «η τοποθέτησή αφορούσε αποκλειστικά τον τρόπο διαχείρισης της συζήτησης και όχι το πρόσωπο της δημοσιογράφου».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αρχικά το debate επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην εκπομπή του κ. Παρούτη και πως αργότερα ενημερώθηκε ότι θα μεταδιδόταν από την κ. Σάββα, με τον ίδιο να συμμετέχει, κάτι που τελικά δεν συνέβη. Όπως είπε, «παρακολούθησα την εκπομπή σε επανάληψη και στην ανάρτησή δεν έκανα αναφορά ούτε στο όνομα της δημοσιογράφου ούτε στο κανάλι».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σε έντονο ύφος, με την παρουσιάστρια να υποστηρίζει ότι το κοινό μπορούσε εύκολα να αντιληφθεί σε ποιο πρόσωπο αναφερόταν η κριτική, ενώ η κ. Χαραλαμπίδου επέμεινε ότι εξέφρασε μια πολιτική και δημοσιογραφική άποψη, καλώντας το κοινό να παρακολουθήσει το σχετικό απόσπασμα και να κρίνει μόνο του.

 Σημειώνεται ότι η παρουσιάτρια Κάτια Σάββα έστειλε τα φιλιά της σε συμπαράσταση στην Στέλλα Σάββα.

