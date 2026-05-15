Έρχεται Κύπρο η Μελόνι: Οι συμφωνίες και τα μηνύματα πίσω από την επίσκεψη

Στην Αθήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης – Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη και Βέμπερ
Σε τροχιά σημαντικών διπλωματικών επαφών εισέρχεται η Λευκωσία, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να μεταβαίνει αύριο στην Αθήνα.
Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Προεδρικό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είπε ότι κατά την προηγούμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με την κ. Μελόνι, είχε συμφωνηθεί η έναρξη συζητήσεων για ένα κοινό έγγραφο εταιρικής σχέσης.
Όπως είπε, σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αποτυπωθεί η πρόοδος σε πιο συγκεκριμένο πολιτικό και επιχειρησιακό πλάνο.
